照顧者專線｜首日開通收約370個求助　轉介一名小童至社區中心

社署24小時照顧者支援專線「182183」，於昨日（26日）投入服務。東華三院社會服務科主管婁振陽今早（27日）於電台節目表示，共接獲約370個求助，大部份為殘疾人士及長者照顧者，當中九成求助屬於資訊提供及情緒支援。而昨日亦成功轉介一名有特殊需要的小朋友，到殘疾人士社區中心。他並提到錄音只為改善服務質素，例如接收到投訴時，可翻查錄音以了解該輔導員是否需要再作培訓。



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求助人大部份為殘疾人士的照顧者

婁振陽在港台節目《千禧時代》表示，專線由社署資助，於昨日凌晨正式營運，截至今日凌晨共接獲約370個求助，比想像中的數量多。而昨日的求助人的分類中，大部份為殘疾人士的照顧者，其次是長者照顧者，小部份為兒童及有殘殊需要的照顧者。

九成求助屬資訊提供及情緒支援

婁振陽指，當中有九成求助屬於第一層評估的資訊提供及情緒支援，例如申請經濟援助及開解壓力等。至於第二層評估方面，他透露昨日亦成功轉介一名有特殊需要的小朋友，到殘疾人士社區中心。至於第三層評估的危機介入服務，則暫未出現。

東華三院社會服務科主管婁振陽。（資料圖片／鄭子峰攝）

婁振陽指，求助電話時長半小時至兩小時不等，例如提供資訊或需半小時，若問題嚴重需要了解情況，輔導員則可能開解一至兩小時。他並指，轉介個案方面亦設有KPI，目標24小時內可轉介至接收單位，翌日亦會致電該單位再作確認。而接收單位並不限於東華三院，而是視乎照顧者的所住區域。

設深宵外展隊 社工坐的士在一小時內趕赴現場

婁振陽亦指，若輔導員發現照顧者的壓力「爆煲」，經風險評估認為需要危機介入，便會派出外展隊。他指，照顧者在半夜時間無人傾聽，或需要支援服務，因此亦設深宵外展隊，社工會乘坐的士在一小時趕赴現場。

被問到照顧者為何不致電999熱線。婁振陽解釋，並非任何情況均適用於999，例如當照顧者的精神狀況變壞，但未出現危險事情時，若身邊有社工陪伴在旁，提供情緒支援，則可改善關鍵時刻的情況。

社署於9月26日正式推出24小時照顧者支援專線。（資料圖片）

與社署商討調配資源至兒童照顧者

關注殘疾人士照顧者平台成員莊寶琼，兒子患有自閉症，亦搶先致電。她質疑對話被錄音，並認為輔導員對支援服務不熟悉。婁振陽表示，錄音只為改善服務質素，因此正可翻查錄音，了解該輔導員是否需要再作培訓，「錄音原因就喺呢度。」他又指，現時熱線的焦點放在長者及殘疾人士照顧者，稱在資源許可下，會與社署商討，再調配資源往兒童照顧者。

婁振陽並解釋，每個社工所屬範疇專業，輔導員可能曾從事不同服務，如安老院舍或殘疾人士支援中心等，均屬於不同的專業，「耳鼻喉醫生你問佢心臟科問題，都係需要培訓時間。」但他強調，在聽到意見後會加強相關培訓。