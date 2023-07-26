照顧者專線｜江玉歡促說明緊急狀況應打999　團體倡定期檢討服務

近年香港照顧者悲劇頻生，政府將推出照顧者支援專線平台，將交由東華三院負責營辦，24小時由受訓社工接聽，初期可提供30條專線，料9月起提供服務。



「照顧照顧者平台」成員黃佳鑫今日（26日）稱，暫未能評估資源是否足夠應付服務，但指該專線主要服務殘疾人士及長者照顧者，強調過去不少家庭悲劇涉及兒童照顧者，建議應推展至服務所有照顧者。他亦希望專線初期可每季作檢討，之後每年檢討一次。



立法會議員江玉歡則認為，政府在宣傳時應說明哪種狀況下應打999熱線，而非照顧者專線，例如一些堅急狀況、遇到意外等。



政府將推出照顧者支援專線平台，料9月起提供服務。（資料圖片）

東華三院昨（25日）在立法會交代專線詳情，指電話評估將分為三級，第一層是提供資訊；第二層將會提供實際服務，例如安排社工跟進、輔導、轉介；第三層將評估是否屬於危機，以即時外展服務危機處理，緊急介入及跟進。

「照顧照顧者平台」成員黃佳鑫今（26日）接受電台訪問時指，政府推出專線時，稱主要服務殘疾人士及長者照顧者，但亦承諾有其他照顧者來電求助也會處理，強調過去不少家庭悲劇涉及兒童照顧者，「其實都預其他人打去都服務，點解唔索性變所有照顧者都得？」

「照顧照顧者平台」成員黃佳鑫。（資料圖片）

他又說，政府至今未承諾服務順暢推出後，會擴展到所有照顧者，也會令有需要求助的其他照顧者卻步。他又說，同意東華三院分三級處理，認為可利用不同人手，但關注轉介其他服務時，該些服務是否有空間處理轉介個案，尤其是暫託宿位等，認為專線初期可每季作檢討，之後每年檢討一次。

立法會議員江玉歡則認為，照顧者專線緊急外展隊會在60分鐘內到達現場，故政府在宣傳時應說明哪種狀況下應打999熱線或照顧者專線，例如有緊急情況，包括遇到意外、吞嚥困難、懷疑中風或滑倒等，應即時打999尋求緊急協助。

江玉歡。（鄭子峰攝）

她續稱，專線職員在轉介服務時，應有齊全及即時更新的資料，包括當刻是否有足夠容量處理轉介個案，並容易與服務提供者做對接。她引述政府稱，將會有一個平台可一覽服務，又建議政府參考新加坡做法，按地區設專線，令服務更快更到位。