組織設租管測驗考劏房戶　合格率僅約兩成　促政府加強公眾教育

劏房支援連線今日（27日）公布租務管制問答測驗結果，受訪者平均得分為5.24分，只達總分約三成半，如以答對一半題目為合格線，整體合格率更只得約兩成，反映受訪劏房街坊普遍對劏房租管的認知嚴重不足，難以保障自身權益。



組織建議，租務管制條例的執行部門、差餉物業估價署應連同6隊租管服務隊加強公眾教育，如上門洗樓、舉辦講座介紹條例內容，而政府亦應統一在條例生效兩年後、即明年1月，規定所有劏房租賃均受條例規管。



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劏房支援連線設計的租務管制問答測驗有15條問題，當中問到租務管制條例的生效日期、規管範圍、支付釐印費的規定、租金加幅、按金水平、水電費收取方式、業主不履行條例租客可作出的行動等。

結果發現，在7月期間收到的390份有效回應中，受訪者平均得分為5.24分，只達總分約三成半，如以答對一半題目為合格線，整體合格率更只得約兩成。15條問題中，也有5條問題的答對率低於兩成，分別是條例規管的單位類別、業主提交租賃通知書(AR2)的時限、業主不提供書面租約租客可採取的行動、業主可以收取租金及按金以外的哪些費用、收取水電費的違法情況。

劏房支援連線指，結果反映受訪劏房街坊普遍對劏房租管的認知嚴重不足，並認為是兩大原因導致，一是條例宣傳不足，或宣傳無法接觸到受條例保障的劏房戶；二是劏房戶對條例的認知程度很多時與經驗有關，如果在自身的租賃上沒經歷保障、即業主按照條例的要求履行責任，他們便有機會不知道條例內容。

該組織建議，政府除了要繼續透過主流媒體介紹條例，條例的執行部門、差餉物業估價署應連同6隊租管服務隊加強公眾教育，如上門洗樓、舉辦講座介紹條例內容。

組織也指出，隨著條例生效快將兩年，大部分租約應會重新簽訂，為杜絕有業主走法律罅，政府應統一在條例生效兩年後、即明年1月，規定所有劏房租賃均受條例規管，向大眾析出清楚信息,避免爭拗租約簽訂日期以致租賃是否受條例規管。