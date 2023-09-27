夜繽紛｜灣仔海濱藝遊坊有乜食？　燒賣10元5粒、羊肉串40元一串

政府「香港夜繽紛」下的灣仔「海濱藝遊坊」今日（27日）起一連六日在灣仔海濱舉行，設90個攤位，包括44個熟食檔。究竟這個海濱夜市有甚麼吃，又會否出現天價魚蛋和燒賣？



上周的「20蚊四粒燒賣」引起網民關注，有同樣賣醬料的攤檔今日有在灣仔擺檔，並賣10元5粒燒賣，負責人稱擺檔為推廣醬料，也不計較賺蝕，「我哋想價格親民啲，主要想sell醬油。」另外現場有檔賣20元15粒魚蛋、40元玉子燒、25蚊一串魷魚串等，「巨型」羊肉串賣40元一串；更有主要賣豆製品的檔主在內地「醬香拿鐵」作靈感，在豆漿內加入茅台酒成「醬香豆漿」，賣20元一支，也受市民歡迎。



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灣仔「海濱藝遊坊」首日受停電影響，部份檔口供電也不穩，故有熟食檔今日未有開檔。《香港01》記者晚上視察，入黑後人流增多，舞台樂隊表現及無人機表演也吸引不少市民駐足。記者晚上點算，有約一成攤檔受電力影響無開，部份熟食檔也未有賣熟食，至晚上近9時，檔口招牌燈光仍未有亮起。

早前尖沙咀「星光夜市」有檔攤賣燒賣「廿蚊４粒」惹熱議，現場不乏有賣燒賣魚蛋的攤檔，最便宜有檔主賣20蚊15粒魚蛋。

供電不穩 「悅和醬油」第三代改為提供飲品

與「廿蚊四粒」檔主同樣以賣醬料為主的「悅和醬油」檔主兼第三代傳人龐先生表示，因供電不穩未能提供食物，故啟動「plan b」，改為提供飲品。該店推出「10蚊試醬套餐」，10元可享5粒燒賣或4條腸粉。

龐先生表示，有聽說「廿蚊四粒燒賣」事件，稱自己目的是推廣醬料，包括鼓油、醋等等，「我哋想價格親民啲，主要想sell醬油」。他稱今次電力是一大影響，希望主辦方可汲取經驗改善，也希望可常辦夜市。他強調夜市生意賺蝕非重點，只想有平台推廣本地品牌醬料。

「醬香豆漿」20元一支 限量供應

其他美食方面，有主要賣豆類製品的檔主留意到內地「醬香拿鐵」熱潮，故靈機一觸，在豆漿中加入茅台酒，成「醬香豆漿」，價格為20元一支，數量有限，記者聞到有酒香味，也吸引不少市民購買。其他食品包括25元一碗紅豆沙、40元玉子燒、25蚊一串魷魚串等。

內地青島旅客謝生昨日（26日）來港，在經過灣仔海傍時發現到有市集。他直言感覺不錯，形容香港的夜市是「高大上」（高端、大氣、上檔次），但同意香港夜市的熟食價錢比起內地來說較貴，亦沒有小炒，認為內地的夜市反而更多特色小吃。他又指，香港人流感覺比內地多。

▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」無人機表演▼

