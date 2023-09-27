夜繽紛｜灣仔海濱藝遊坊無電　檔主稱未試過　統籌方：地盤誤斷電

政府推「香港夜繽紛」系列活動，重頭戲之一灣仔「海濱藝遊坊」今日（27日）下午3點起至10月2日舉行，灣仔海濱現場設約90個攤位，當中44個為熟食攤位，熟食攤位則在晚上6時才開始。



今午3時大部份攤位仍在準備當中，有熟食檔稱加1萬多元額外購買電力，但現時仍無電供應，指不時參加年宵、美食節等，從未試過今次情況，憂幾萬貨品最終「凍過水」。



統籌活動的維港海上發展有限公司行政總裁麥仲威解釋，已一早處理電力問題，惟與鄰近地盤出現誤會，對方不慎斷了活動電力，現已加緊安排，料今日會解決。他稱已安排鐵馬維持秩序，料入場人數數以千計。



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海濱藝遊坊鄰近港鐵會展站，從A2出口沿海濱方向行，步行約5分鐘可找到入口。現場有約90個攤位，當中44個為熟食檔，傍晚6時才開始營運，今次不設明火煮食。活動下午3時開幕，不過大多數仍在做準備，未見有攤檔正式營運，中間設有一個大舞台供表現用。有消防員在場巡視，並提醒大會及檔主遵守相關消防條例。

熟食檔檔主陳仔（化名）今日下午到場準備，他向記者表示，檔口主要做加熱食物，如燒賣魚蛋，已繳交1萬多元加購電力，但至今仍未有電，擔憂未來一兩日都不會有，其投資幾萬元的貨品恐「凍過水」。他表示，曾參加過年宵、工展會及美食節等，「從未試過咁……好似好唔專業」，又稱檔口較窄，無地方放貨品，希望政府若想搞好夜市，應多汲取經驗做好準備。

就電力問題，統籌活動的維港海上發展有限公司行政總裁麥仲威解釋，主辦方原本已處理電力問題，一切本來準備就緒，惟與鄰近地盤出現誤會，對方不慎斷了活動電力，故目前暫時未有電。他稱已加緊安排，料今日內會解決，部份會電量較大攤檔可能稍受影響。

麥又指，由於現場無排污設施，故已與承辦商討論，對方稱可派污水車到場處理污水，但因無地方泊車，污水車也會產生異味，故改而由承辦商加密派人處理污水桶。

他又說，不擔心人流問題，料入場人數數以千計，已設置鐵馬在出入口，以維持秩序，也希望入場人士不需要排隊。他又稱，不怕有其他夜市「搶客」，因「海濱藝遊坊」有多元活動，包括一些藝術元素、無人機表演等。