夜繽紛｜邵家輝備數千元灣仔海濱藝遊坊行街　15分鐘狂掃多樣小食

政府推動夜經濟，灣仔海濱今日（27日）起一連六日舉行「海濱藝遊坊」活動，設約90個攤位，當中44個為熟食攤位。批發及零售界立法會議員邵家輝晚上也有到場「行街」，並帶上幾千元的現金準內消費，剛到場已購買多樣小食。他認為今個灣仔夜市的特色食物較多，並相信夜市對帶動夜經濟有一定作用。



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先花百元買玉子燒、糖水、豆漿

批發及零售界立法會議員邵家輝今日晚上約7時亦來到灣仔海濱藝遊坊「行街」，他準備了幾千元的現金來消費，「嚟睇下行下有咩買。」他認為現場人流都不少，十分熱鬧。

他十分喜歡「食街邊檔」，到場約近15分鐘，已購買多樣小食，包括40元的玉子燒、20元的糖水、10元的豆漿，都成為了他的囊中物，消費約近百元。

▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」無人機表演▼



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大讚夜市食物便宜又美味 比舊時大笪地整潔

近日尖沙咀夜市20元只有4粒燒賣，惹來不少負評，但他在品嘗食品後，大讚這個灣仔夜市食物便宜又美味，「40蚊個玉子燒，出面賣日本嘢都要80蚊啦。」記者問到玉子燒選擇了什麼口味時，他更回應指是「好好味」。被問到認為今次夜市與其他地方有什麼不同，他表示，比較少去其他地方的夜市，認為今個灣仔夜市的特色食物較多，以豆漿為例都只是10元，加上場地接近零租金租給舖頭開檔，令廣大市民都可以感受到氣氛。

邵家輝說，小時候亦曾到「大笪地」，當時有不同的小食攤檔，如東風螺、炒蜆等，認為與今次的夜市各有不同特色。他表示，灣仔夜市比「大笪地」較為整潔，加上又有音樂表演，觀景又好，「夜晚又有啲海風添」，與「大笪地」有不同嘅風味。

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檔主投訴受電力影響無法賣熟食

邵家輝在途經的一些食店時，有檔主員工向其投訴，檔口本有熟食售賣，惟受電力影響，現只可售賣糖水。他認為意外難以避免，但希望承辦商可以汲取經驗，「希望（承辦商）每日開檔前可以早啲了解清楚」，下次再在其他地區辦夜市時不會再發生同樣意外。

被問到此些夜市是否能振興香港夜經濟，邵家輝相信夜市必會起到一定作用，「如果唔搞一蚊都賺唔到，搞嘅話點都有啲收入」，又指相信市民如抽時間來夜市，都會在附近消費，另亦可以給旅客傳達訊息「香港嘅夜生活返嚟啦」。他表示，港府一直有大力宣傳市集，但對於今日開幕則大見有大力宣傳，料可能集中火力在周五宣傳，他透露必然會和家人再來夜市。