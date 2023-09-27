夜繽紛｜江玉歡偕男友逛藝遊坊　讚環境好但略嫌市集尾段人流冷清

政府推動夜經濟，灣仔海濱今日（27日）起一連六日舉行「海濱藝遊坊」活動，設約90個攤位，當中44個為熟食攤位。選委界立法會議員江玉歡與男友Stefan在「藝遊坊」食肆開檔即入內逛一逛。



江玉歡大讚地點方便、環境舒服，但認為市集攤檔種類繁多，但略嫌市集尾段人流較為冷清，建議熟食和零售攤檔「梅花間竹」分散人流，避免市民集中在熟食攤檔。



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江玉歡：地點方便、環境舒服 男友Stefan：可看夜景吹海風

江玉歡與男友Stefan在「藝遊坊」食肆開檔即入內逛一逛。灣仔「藝遊坊」作為「香港夜繽紛」首個開鑼的海濱夜市，江玉歡大讚地點方便、環境舒服，由於香港很久未有舉辦市集，故十分期待是次市集。Stefan就指自己十分喜歡海，所以是次「藝遊坊」在海濱舉辦就十分合他心意，不但可欣賞香港的海岸線、夜景，更可享受海風。

她認為現場的音樂表演令到市集生色不少，「Night Vibes啊嘛，一定要有音樂先有Vibe！」

建議熟食和零售攤檔「梅花間竹」分散人流

江玉歡認為，市集攤檔種類繁多，但略嫌市集尾段人流較為冷清，建議熟食和零售攤檔「梅花間竹」分散人流，避免市民集中在熟食攤檔。她透露明天會再到訪「藝遊坊」，期望主辦方盡早修好供電路，重新向攤檔供電。

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江玉歡花千元買明信片和一張畫作

二人行到一檔賣手畫明信片的文創店時駐足良久。江玉歡興奮地說，兒子從事藝術行業，所以她尤其支持本地藝術家和文創產品。她花了1,050元買了四張分別印上香港舊式樓宇、霓虹燈等明信片和一張畫作。

另外，江玉歡花了80元買了兩盒綠茶和黃豆粉口味的麻糬，江玉歡大讚「煙煙韌韌」。不過市集食物定價多次引來爭議，今次的麻糬又是否值回票價呢？江玉歡表示：「四十蚊有幾十粒，我覺得都可以接受啦，人工、材料都係錢。」

食完麻糬，略嫌有口乾，Stefan隨即提議：「I need drink（我要飲品）」，後來二人便買了最愛的啤酒，一杯盛惠60元， Stefan讚啤酒口感順滑、輕盈，記者問會否喝醉時，Stefan笑說：「緊係唔會啦，呢啲好少酒精㗎咋。」

▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」開幕▼

