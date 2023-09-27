海濱藝遊坊｜檔主指不會蝕做　笑稱可用廿蚊一粒魚蛋做招徠

政府大力推動夜經濟，灣仔海濱今日（27日）起一連六日舉行「海濱藝遊坊」活動，設約90個攤位，當中44個為熟食攤位。經歷下午的「斷電風波」，有檔主稱情況可接受，「第一次搞吖嘛」，又稱因租金免費，故料生意不會蝕。

提到早前有夜市「廿蚊4粒燒賣」引起熱議，他笑指可用「廿蚊1粒魚蛋」做招徠，但強調自己無加價，均屬正常售價。



▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」開幕前作準備▼



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「海濱藝遊坊」熟食攤檔約在傍晚6時營業，統籌方早前指因與鄰近地盤有誤會，對方誤斷了活動會場用電，故電力供應受影響，料在今日內會修復完成。接近傍晚6時，逐步有攤檔有電，現場人流不多。另外，熟食檔後方有清潔用水供攤檔取用，但要蹲下取水，有檔主稱暫未知如何處理污水。

熟食檔檔主Jason表示，得知電力在搶修中，稱可接受情況，「第一次搞吖嘛」。他稱生意好與壞要視乎天氣及交通，認為灣仔海濱交通尚算方便，落船行5分鐘可到，亦近港鐵會展站，「朝頭早熱啲，夜晚（生意）會好啲，都應該唔會蝕，因為免租，主要係畀人工。」

對於政府推夜經濟，Jason稱「有得搞好過冇得搞」，他稱夜經濟主要是人手問題，「夜晚請人好難」。近日有夜市檔口「廿蚊4粒燒賣」引起熱議，他笑指可以用「廿蚊一粒魚蛋」作招徠，但強調自己已有幾年無加價，價錢也是普通市價。

Jason指停電情況可接受，因第一次舉辦。（何瑞芬攝）

今次「海濱藝遊坊」另一個主題是藝術，藝穗坊今次也在現場擺檔，幾名來自五湖四海的藝術家均有擺放與香港相關的畫作，以及周邊飾品等。其中來自印度的藝術家Shweta及意大利藝術家Francesso 均表示，夜市有不少遊客及本地人參與，是一個好渠道推廣作品。本地藝術家鄧偉舜則表示，政府可多辦夜市，結合藝術，提供一個平台予藝術家交流及展示作器。

藝穗會有擺攤檔，藝術家展示作品。左起：Sketcher、Shweta及鄧偉舜。（何瑞芬攝）

今日下午5時左右，有「非遺文化體驗團」經過「海濱藝遊坊」，但當時不多攤檔有開，熟食檔也仍未營業。團友胡女士稱，經過看到有活動，但熟食檔未開感到十分可惜，「頭先佢（團友）話好想食，有咩賣。」胡女士稱夜市主要吸引年輕人，「我哋老人家要瞓覺覺豬喇」，但若在家附近開夜市，也會有興趣參與。