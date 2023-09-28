柯士甸工業意外｜工會稱家屬對港鐵賠償金額　感無誠意及無擔當

柯士甸道西1號地盤地底周日（24日）卻發生致命工業意外，兩名水喉工疑吸入硫化氫中毒身亡。兩名死者的家屬昨（27日）上午11時許抵達圓方，與港鐵代表會晤約一小時，兩家人均批評港鐵提出的恩恤方案沒有誠意。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早（28日）於港台節目《千禧年代》表示，家屬未透露金額，但對金額感到非常不滿，批評港鐵無誠意及擔當。建造業分包商聯會會長伍新華亦表示，正常情況下，僱主承擔責任最為直接。



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會議僅港鐵負責人出席

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，由於港鐵不准許工會在內的其他團體參與會議，但死者家屬反映對會議感到失望，僅港鐵負責人出席，並與預期所提供的協助相差甚遠。

至於金額方面，蕭倩文表示家屬未透露金額，但由於工傷賠償最快一年半才可領取，他們希望在獲得賠償前，可維持經濟需要，以應付生活開支，因此對金額感到非常不滿，認為是無誠意及擔當。

籲勞工處增聘人手巡查工地

蕭倩文又提到，密閉空間的相關違規定罪，最近三年僅得兩宗，認為勞工處未能掌握工地資料。她舉例指，工程需符合六周以上及超過10個工人，才需事先申報。「少檢控唔代表業界做得好。」

雖然全港工地數量不少，蕭倩文期望勞工處增聘人手巡查工地，包括職安健的範疇。她相信納稅人亦會同意加強監管，亦能對承建商帶來壓力。

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僱主承擔責任最為直接

建造業分包商聯會會長伍新華表示，勞工處指引列明，每個項目視乎大小，需聘請安全經理及主任。他認為正常情況下，僱主承擔責任最為直接，惟目前文件未公開，難以評論。

但伍新華不認同蕭倩文的建議，指香港每日有過千個地盤運作，每次需事前三至五日前申報工程，認為勞工處加強巡查在實際可行性有問題。

油麻地柯士甸道西1號地盤工地懷疑沼氣洩漏，有兩名工人暈倒昏迷。（馬耀文攝）

分判商需兼顧巡查 不能消除事故責任

香港營造師學會義務司庫陳智敏表示，分判制度經常被誤解為剝削的源頭，但其實制度的歷史源遠流長及具有價值。他解釋一個工程涉及多個專科，因此經分判商負責不同的工序，才可合作完成。

但陳智敏又指，分判商需兼顧一般巡查工作，責任亦包括進度、預算、品質、安全等，並以合約的形式記錄，因此不能完全消除事故的責任。他認為，法律上未必存有缺失，或是執行到位的問題，建議增強監工的安全訓練。