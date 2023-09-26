今日必看8分鐘｜柯士甸工業意外內情曝光｜屯門停車場縱火燒35車

粉嶺木屋起火 消防開喉射水 全屋物件付諸一炬

粉嶺發生火警。昨日（24日）深夜11時許，村民發現永寧村一間木屋冒煙起火，於是報案，消防到場出動一條喉和一隊煙帽隊撲熄火勢，正調查起火原因，事件中無人受傷。現場可見，屋內所有物件付諸一炬。據了解，今次起火木屋位於兩間石屎屋之間，有人搭建木屋擺放雜物，平時無人居住，起火期間，其他村民曾經幫手射水，但未能成功撲火，最終由消防撲熄火勢，木屋屋主事後到場了解情況。

屯門停車場車輛遭縱火 火勢迅速蔓延 至少10車燒毀

屯門發生火警。據了解，本身有20多輛私家車泊在田景路23號一個停車場，今日（26日）凌晨4時許，其中一輛私家車突然冒煙起火，火勢一發不可收拾，消防接報到場，出動一條喉和一隊煙帽隊撲熄火勢，現場另有35輛私家車遭波及受損，事件中幸無人受傷。警方翻查閉路電視，發現一名可疑男子向一輛私家車擋風玻璃投擲易燃物品，警員聯絡車主了解。據了解，有人表示案發前曾和人發生爭執，不排除遭到歹徒執復。警方將案列作「縱火」，交由屯門警區重案組第一隊跟進，正追緝涉案者。

大圍拖鞋男疑棄用行人天橋捱旅遊巴撞 乘客助急救 惜搶救不治

大圍發生奪命交通意外。今日（26日）上午8時45分，一架旅遊巴沿大圍積運街行駛，至美田路交界，撞到一名穿拖鞋的老翁。事主倒地手腳受創，昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惜延至上午9時42分終告不治。

柯士甸工業意外內情｜死者10米清水管離奇臥百米外 直屬老闆失聯

柯士甸道西1號地盤周日發生奪命工業意外， 63歲劉浩祥及61歲郭伙記進入管道開工後沒有離開卻不被發現，疑硫化氫中毒昏迷失救致死。事故疑點重重，案件交由油尖警區重案組跟進，不排除涉及人為疏忽，正從刑責方向調查，如有證據會作出檢控。今日（26日）事故更多細節曝光，兩名工人本不應出現在最後倒臥的位置，而其直屬公司老闆，事發至今第三日，仍未現身，甚至指示公司所在大廈保安拒絕讓外人來訪。

玫瑰崗幼稚園合併簡介會不提新學費期數 一周後傳媒查詢始交代

灣仔玫瑰崗小學及幼稚園2024/25學年起併入道爾頓學校，校方早前宣稱幼稚園原校生日後報讀道爾頓本地班可享六折學費優惠。不過，有家長投訴本月16日玫瑰崗舉行家長會時，僅提及出每期學費，未有主動公布期數，事隔一周在校網發現入學新生須繳交11期學費，與以往分10期金額不同，變相最貴的課程加幅，由預期約四成，再推高至五成四。

長洲錦江小學一度稱向明年新生派一萬獎學金 教育局：做法不道德

新學年獲教育局派「0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學，今年九月以私立營辦小一班「續命」，最終有13人報名就讀。該學校今日公布，為「鼓勵」更多學童「接受基督教以愛為中心的教育」，所有下學年（即24/25年度）9月份成功入讀的小一學生，每人會獲辦學團體中華基督教會長洲堂頒發特別獎學金，每位學生可獲港幣一萬元。到下午五時半，校方已在網頁及社交平台刪去派發獎學金事宜。

灣仔MMA 短裙女不忿被拍打 起完飛腳出掃把打到甩脫 壯漢急逃

灣仔上演一場2男女街頭MMA大戰！網上流傳一條影片顯示，一名身材矮小的短裙女子晚上在盧押道傾電話時，突然遭一名高大男子數次拍打後腦，女子收線後無視身高差距，和男子爆發衝突。女方雖然明顯不敵男子，但捱打後憑住狠勁追趕壯漢，不理會自己赤腳，不時扔硬物和起飛腳。壯漢敗走馬路，不過女子繼續追趕，甚至取出掃把反擊，打到掃把甩脫，後來有「和事佬」勸架，但女子仍然窮追不捨，捱打男子立即逃走。影片上載後即被網民瘋傳討論，笑言「真是香港夜繽紛」、「踢得好」；據了解，警方最近沒有收到類似報案，未知是否有人就事件報警。

故宮博物館 展逾百件三星堆文物 全球最大青銅面具 金面罩現身

香港故宮文化博物館將於今年9月27日至2024日1月8日舉辦「凝視三星堆—四川考古新發現」展覽，展示120件文物，其中55件為2020年至2022年間才在三星堆遺址發掘的最新文物，展覽亦會展出三星堆發現、目前全球最大的青銅面具、以及2021年才出土的金面罩等。