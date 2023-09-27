今日必看8分鐘｜英皇大廈火警3人昏迷 ｜柯士甸工業意外判頭被捕

英皇大廈火警｜3男女昏迷 獲救住客爬出窗報警：打唔開門

北角發生火警，英皇大廈一個劏房起火，兩男兩女送院，其中3人昏迷不醒。警方初步調查後，懷疑現場有雜物起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，東區警區重案組接手跟進，會相關部門將繼續調查火警成因。其中報案的男住戶，獲救後頽然坐在地上，即時用氧氣罩協助呼吸，憶述生死一線，非常驚險。

柯士甸工業意外｜62歲被捕判頭報案後失聯 警：工程確有疏忽之處

西九龍柯士甸道西1號地底管道兩死工業意外，兩名水喉工疑硫化氫中毒身亡，翌日才被發現。一名62歲沈姓判頭涉嫌違反 《職業安全及健康條例》被捕，他在周日（24日）事故揭發當日，報案後失去聯絡，至今日（27日）凌晨零時左右在尖沙咀被捕。警方確定涉事工地早被定性為密閉空間，當中很多安全措施的程序「冇做到，亦都係漏咗」，但強調會繼續調查：「應該負責任嘅人，我哋會調查，我哋會追究。」

煥然懿居二期｜首日申請參觀示範單位人流稀 市民：供樓壓力太大

市建局首置上車盤「煥然懿居二期」、即煥然懿居第三座，合共260個單位將以市價78折推售，並於今日（27日）起接受申請。不過截至中午，到示範單位參觀的人流稀疏，亦未有人即場遞交申請表格。

有參觀的市民指，自己的兒子曾四次申請居屋均失敗，特地代兒子來視察示單位，希望稍後申請再碰運氣，又稱年輕一代的供樓壓力大：「小朋友好痛苦啊，即係又上唔到樓，又想有私人空間，香港地方又細。」

玫瑰崗中學停辦｜消息：南區余振強紀念第二中學允明年全接收師生

私校玫瑰崗幼稚園及小學將併入香港道爾頓學校，屬津校的玫瑰崗中學25/26學年完結後停辦，原校生過渡安排引起關注。玫瑰崗中學辦學團體道明會昨日回覆查詢時，稱港島區一間天主教中學同意讓各級玫瑰崗中學生於24/25學年入讀，所有師生均可轉到新校。《香港01》接獲多於一個消息渠道表示，該中學為余振強紀念第二中學。

十一｜01直擊內地團土瓜灣變招用膳再購物 商店：冇導遊帶冇犯法

內地團臨近十一黃金周捲土重來，預計有720團訪港，而土瓜灣的團餐食肆和購物點，料為內地團必到之地。旅監局雖於今年5月向該區接待旅行團的註冊商店落實新行政措施，要求店方確保旅行團到訪該店當日，不可於同區用膳，以圖打擊阻街亂象，當時引起飲食業界極大反應。不過，「你有張良計，我有過牆梯」，《香港01》發現，近日有很多來土瓜灣用膳的內地團，飯後並非繼續觀光行程，反而是到同區註冊商店購物，即實際仍然是同區購物又用膳，只不過先後次序掉轉而已。

杭州亞運｜曹星如發文不後悔轉業餘 路，要一步步去行出嚟

香港拳擊手曹星如昨（26日）晚在杭州亞運首圈止步，他今早在社交網站撰文，沒有後悔由職業拳賽轉戰業餘。他表示想挑戰成功，但中間的跌倒及失敗也是訓練及經驗，並寫「唔知道最後結果如何，但我知道自己努力過」。曹星如的帖文獲得一些體壇及娛樂圈人物的讚好及留言，例如羽毛球手謝影雪、網球手黃澤林、藝人森美及梁諾妍。