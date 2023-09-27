觀塘青松中學爆上呼吸道感染　20名學生受感染全部穩定

衞生署衞生防護中心今晚（27日）公布正調查觀塘一所中學爆發的上呼吸道感染個案，個案涉及六男14女學生，年齡介乎12至14歲。他們在香港道教聯合會青松中學就讀，自本月21日起先後出現病徵，當中11人已求診，均無須入院。全部病人情況穩定。



衞生防護中心已向該中學提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學生與其他學生適當分隔等，該校正接受醫學監察。中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

▼新一年度的流感疫苗接種計劃▼



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中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

接種季節性流感疫苗，保障個人健康；

病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

避免觸摸眼睛、口和鼻；

雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

保持室內空氣流通；

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及

保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。