夜經濟｜八達通10.9起推夜優惠　晚9後消費滿$200獲5%增值額回贈

港府推出「香港夜繽紛」，八達通卡有限公司（八達通）今日（19日）公布，將於10月9日推出「好賞嘟賞食賞買晚晚嘟」活動，所有好賞嘟獎賞計劃會員，在晚上9時或之後到零售商戶單一消費達200元或以上，即可獲5%增值額回贈。每名會員最多可獲100元，名額10萬個。



八達通推出「好賞嘟 賞食賞買晚晚嘟」活動。（資料圖片）

合資格消費不包括交通及泊車

八達通公布，由10月9日至11月30日，好賞嘟獎賞計劃會員，憑已連結的八達通（實體或手機八達通均可），在晚上9時或之後，在所有接受八達通付款的零售商戶，只要單一消費達200元或以上，即可獲5%增值額回贈。即每筆合資格消費，最低亦有10元回贈金額。交通及泊車消費不包括在内。

好賞嘟獎賞計劃會員才可參加活動。（資料圖片）

每名會員最多可獲$100回贈 名額10萬個

但交通及泊車消費，並不包括在優惠内。而在推廣期內，每名八達通好賞嘟獎賞計劃會員，最多可獲100元回贈增值額，名額為10萬個。

八達通亦公布，為鼓勵中小商戶與八達通攜手營造熱鬧的消費氣氛，新申請使用商用版八達通App的商戶，可獲豁免首6個月銀行賬戶資金轉賬費用。

▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼

