夜經濟｜百貨業調查逾七成人支持夜市　倡節日大型活動期間辦市集

政府銳意搞活夜經濟，提升市民及旅客晚間外出消費意欲，然而夜市文化的建立非一時三刻便可完成。香港百貨、商業僱員總會今日（12日）發布調查報告，近七成受訪會員表示支持香港設立夜市。至於夜市的內容，逾七成認為飲食最吸引，其次為零售及表演節目，夜市的地區及交通便捷性最受關注，其次是消費價錢及衞生環境。



總會建議，每逄節日，以及舉行體育賽事、演唱會等活動時，均有不少人士外出參與，建議於場地附近舉辦短期特色主題市集。



香港百貨、商業僱員總會近日以電話及網上問卷形式向會員、即商舖從業員作出訪問，成功收回1,862份有效回覆。近七成受訪者表示支持（69.5%）、一成多表示不支持（13%）、餘下則表示沒有意見 （17.5%）。不支持原因主要擔心衞生及噪音問題，其次是認為夜市吸引力不足，因為產品與附近商店的產品相似。

調查亦顯示，到訪者到內地或國外旅遊期間，超過八成（86.9%）受訪者表示，會到訪當地夜市消費，有13.1%受訪者表示不會。

調查問及夜市內最能吸引項目（多選題），首位是有 77%選擇飲食項目、其次有 61.9％選擇零售、第三位是 56.9%選擇表演節目。

至於設立夜市最關注的（多選題），有 73.6%選擇地區及交通便捷性，其次 68.4%認為是消費價錢、第三位有 63.4%認為是衞生環境。

總會歸納受訪者意見後，提出不同建議，例如設立長期夜市，活化現有包括廟街、西洋菜街、摩羅街等景點，建議政府改善當區治安、衞生等配套、協助商戶作出轉型。電器及影音從業員協會理事長林志忠建議，可讓飲食及手作工藝商販參與夜市。

總會指出，維港作為香港著名景點，不少旅客都會前往「打卡 」，但現時海濱卻缺乏飲食消閒等設施，建議當局加以善用，劃分不同區域設立特色主題市集。總會外務部總幹事鍾博文建議，逢周末舉辦市集，如每月第一及第三個星期的周末，讓旅客容易掌握及安排時間參與其中。此外，有見現時不少旅遊區晚上8點起已人流疏落 ，總會建議現階段可於當區周邊設立夜市以帶動人流，對原有商場、食肆亦是相得益彰。

短期市集方面，總會指節日、體育賽事、演唱會等活動均有不少人士參與，建議於場地附近舉辦短期特色主題市集。鍾博文舉例指，先前在中環海濱舉辦好幾場演唱會，場內場外人流非常多，可考慮在安全情況下設立市集，讓市民朋友或旅客消費及逗留更久。

對於先前政府辦的旅遊項目美食車，鍾博文又指，美食車成本較高，車型體積大、有5.5噸，故有場地限制，加上成本高，未必人人可負擔得起。 他指通關後，富豪雪糕車反而成為很大的賣點，「佢賣雪糕咋喎，但係佢本身係香港嘅一架特色嘅品牌。」

富豪雪糕既有本港特色，停泊在旅遊區成為遊客必到景點。（資料圖片／盧翊銘攝）

他認為擺市集若成本高，檔主轉嫁消費者，吸引力可能會降低。相比美食車，他指雪糕車體積較小，如到尖沙咀等旅客較多的地方容易停泊。林志忠補充指，美食車改裝費用昂貴，審批發牌制度較繁複，故浪費不少時間金錢。加上美食車需要在固定位置經營，其經營地點及時間受較大限制。

總會又建議，參考内地及海外夜市的著名景點，吸引本地人或海外旅客，建議建立長期市集，既可漸漸發展成景點吸引旅客，亦可提供場地予年輕人作為創業，以及表演的場地。

對於交通如何配合夜市發展，鍾博文認為，巴士通宵車配套相對發達，但希望港鐵列車服務時間能夠延長時間，相信有利夜市經濟。

蓮塘口岸地鐵站A出口擺攤的流動商販們自動形成一條十幾米長的小夜市，延伸至口岸商業城附近，有賣古玩和瓷器的。（資料圖片／鄭寧攝）

被問及內地放寬地攤經濟會否造成競爭壓力，他稱，長期都存在競爭，甚至商場也暫時被深圳比下去。要吸引本地人及海外旅客到香港夜市消費，他認為香港市集的商品多元，深圳地攤則食品相當多，零售亦有，但相信香港有好多創意產品相當有吸引力，但往往礙於場地規限，如只能深水埗活化工廈才能販售，故建議讓本地創作人士在旅遊景點展示販售產作品，例如維港等。