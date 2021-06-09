教協調查：86%中小學教師用港台節目教學　盼《鏗鏘集》等再上架

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-09 20:14

廣播處長李百全今年3月上任後多次抽起香港電台節目，至5月初港台稱須與官網做法看齊，移除YouTube頻道上播放逾12個月的影片。 教協訪問近600名中小學教師，94%教師形容港台節目製作質素高、86%人日常教學會用非教育電視的港台節目作為教學資源，當中《鏗鏘集》是最多教師使用的節目，《香港歷史系列》及《視點 31》則跟隨其後。 逾九成受訪教師認為港台節目下架加深備課困難，盼港台節目重新上架。有前線小學老師指出，港台節目取材貼合香港生活、廣東話製作，學生易理解及代入，坊間難找同類免費且貼合課程要求的視像教學教材。教協促港台重新將所有節目上架，惠及香港教育界。

教協在5月31日至6月7日，向中小學教師發問卷，了解使用港台製作電視節目（不包括教育電視）情況，約86%受訪老師（503人）表示，日常教學會使用港台節目作為教學資源。（教協提供）

港台移除逾一年的節目引起公眾討論，港台工會引述網上評論形容做法是「現代版焚書」。教協今日（9日）表示，在5月31日至6月7日，以電郵及即時通訊軟件向中小學教師發問卷，了解使用港台製作電視節目（不包括教育電視）情況，獲586份有效回覆，當中近六成屬中學教師、四成為小學教師。

86%中小學教師用港台節目教學

約86%受訪教師（503人）表示，日常教學會使用港台節目作為教學資源，且不分學科，尤其是小學常識科、中學通識科、人文學科及中文科。當中95%老師會在正式課堂播放港台節目輔助教學，60%會推薦學生自習或作家課參考資料。

至於使用次數，逾半受訪教師（260人）平均每學年使用港台節目10至49次，當中近一成人（46位人）平均每學年用50次或以上，當中有15人更用逾100 次。有關次數是每位教師計算所有任教科目、班級及課堂內外使用次數計算。

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《鏗鏘集》最多教師使用

其中《鏗鏘集》是最多教師使用的節目，近九成（88%）人曾用此節目作教學資源。若以節目類型分類，79%教師用時事節目，71%教師用環保、環境或自然節目；61%選用與教育相關的節目；至於貧窮與社會福利（55%）、人物故事（47%）、公共衛生與醫學（45%）、土地與住屋（44%）及歷史（42%）類節目亦深受歡迎。

至於選用港台節目的原因，九成教師認為節目內容切合課程或教學需要；82%人認為本地製作切合學生生活、近八成人對港台製作有信心，77%人認為廣東話製作學生易理解。98%教師指出，學生對觀看港台節目感興趣。

教協以問卷調查了解本港中小學教師使用港台製作電視節目（不包括教育電視）教學的情況。（香港01製圖）

92%教師：港台節目下架令準備教學素材有困難

92%受訪教師表示，港台節目下架令他們準備教學素材有困難或非常困難。教協副會長、常識科教師黃慕儀指出，網上不少資源是有趣及有教學意味，惟學生未必能分辨通俗說話，且涉及版權考慮，老師需更多時間篩選，不及直接取用港台節目可信及便利。

教協副會長、前教育界立法會議員葉建源指出，即使境外視像資源再精彩，語言及用字未必適合本港使用，調查可見港台節目具公信力，本港教師常用，亦受學生歡迎，直言將公帑製作的港台節目下架是浪費優秀公共資源，更不利學生學習。

他促港台將舊節目重新上架，並保持製作自由，讓更多港台節目面世，老師繼續專業選擇適合學生程度及課程需要的影片輔助教學。

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