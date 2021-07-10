港台鏗鏘集｜消息：原班底3公務員離職　6合約編導被通知不用上班

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-10 15:07

香港電台人事變動潮未止。《香港01》接獲消息指，近月捲入節目被「抽起」風波的《鏗鏘集》，原班底中三名公務員編導相繼離職，至於六名合約制（CAT II）編導，近日突然獲管理層告知「不用再上班」；另小部份原班底員工則被「流放」調離《鏗鏘集》製作，改為負責整理《鏗鏘集》過去多年集數檔案資料工作。 《香港01》正就事件向香港電台查詢。

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港台節目《鏗鏘集》多次傳出節目被「抽起」，亦屢有人事變動。（《鏗鏘集》網頁截圖）

香港電台廣播處長李百全今年年初上任後，港台風波不斷，當中《鏗鏘集》節目更傳出多集被「抽起」，而多次有人事變動。今年5月有指《鏗鏘集》監製李賢哲因不滿有關六四事件及7.21事件的報道主題，被管理層否決而辭職；近日再有消息指班底中三名公務員離職。

翻查資料，早前傳出多集《鏗鏘集》節目已被臨時「抽起」未有如期播出，包括一集涉及網媒生存空間的《記者出路》專題、探討大學學生會斷莊的《青春的一場修煉》。今年5月以「完善選舉制度」為題目，內容包括多名建制派人士訪問的一集節目，亦傳出未能通過管理層審查，並改由外判團隊負責的一集頂上。

傳港台電視31台擬黃金時段播內地電視劇

另外，《明報》報道，港台電視31台將於7月19日起的黃金時段，播放中國首部火箭軍為題材的內地電視劇《號手就位》。《香港01》已就上述問題向港台查詢。

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