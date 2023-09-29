十一黃金周｜姚柏良料百萬旅客訪港　酒店入住率九成　賓館業呻慘

內地中秋節及國慶節長假今日（29日）開始，旅遊界立法會議員姚柏良預期，將有100萬名旅客來港，酒店整體入住率達九成。餐務管理協會主席梁振華亦指，中秋節訂枱情況非常理想，恢復至疫前水平，估計整個黃金周約有兩至三升幅。不過，香港旅遊業賓館聯會主席劉功成表示，賓館的生意卻一潭死水，房價僅300元一晚，與平日差別不大。



▼9月22日 尖沙咀「星光夜市」開幕▼



+ 15

料黃金周日均13至14萬人來港

姚柏良預料，十一黃金周來港的旅客人數，可恢復至2018年的七成，即約100萬人來港，平均每日有13萬人至14萬人，主要以自由行旅客為主。他指，九月為傳統淡季，期望由國慶至今年底，隨著「夜繽紛」、三星堆展覽等，可提升本港氣氛，旅遊業繼續穩步復蘇。

他續指，未來港人北上及內地客南下的趨勢，將更為頻繁。他指，疫情前北上港人多於旅客南下，黃金比例為1.6名港人對1名內地客。他期望可改變比例，吸引更多旅客來港，惟目前匯率及業界人手恢復等因素，或影響本港復蘇的步伐。

姚柏良引述酒店業聯會指，黃金周期間的整體入住率達九成，旺區甚至超過九成，但未恢復至疫前的平均房價。問到沙田有四星酒店一晚索價數千元，他表示觀察到旅客的模式已改變，隨時即興來港訂房，故房價必定較高，為酒店正常運作方式。

餐飲業︰商場開夜咗對我哋幫助唔係咁大

餐務管理協會主席梁振華表示，中秋節訂枱情況非常理想，恢復至疫前水平，可做一輪半至兩輪，估計生意約有20%升幅，而個黃金周將有20至30%升幅。他又提醒市民，業界將在國慶節推出七折優惠，屆時參與餐廳會在門外貼上告示，協會亦將在報章刊登廣告。

不過梁振華表示，旗下食肆在夜繽紛推出前，已營業至晚上10時半，暫未觀察到商場的人流增加，生意額亦沒有提升，認為與市民已習慣提早回家有關，「商場開夜咗對我哋幫助唔係咁大。」

賓館業︰生意一潭死水 房價每晚僅300元

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成表示，雖然內地旅客數量多，但賓館的生意卻一潭死水，房價僅300元一晚，與平日差別不大。他表示，由於水貨客消失，加上劏房愈來愈多，均影響賓館的生存。

▼國慶日飲食業優惠一覽▼

