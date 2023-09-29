十一黃金周｜土瓜灣內地客減　有團餐食肆、藥妝店不開門營業

中秋及國慶黃金周假期今日（29日）展開，早前有大批內地旅行團重臨土瓜灣用膳或購物，造成區內食肆和商店外出現秩序問題，需要旅監局及警方介入。記者今日於午膳時間到現場視察，發現只有數團內地團到土瓜灣道酒樓享用團餐，人數亦明顯較之前為少，有專做團餐生意的食肆更未有開門。



中午時分，多輛旅遊巴接載內地團友到土瓜灣區用膳或購物。（黃寶瑩攝）

記者今早11時許到新碼頭街視察，發現多輛旅遊巴接載內地團友到土瓜灣區用膳或購物，現場有約40名旅客上落車，秩序良好。

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至中午12時許，陸續有內地進入土瓜灣專門做團餐的「金港薈酒樓」用膳，門外有旅監局人員及警員，餐廳亦設有圍欄並派出保安員駐守；另一間專做團餐的食肆「SO爐」以及位於偉景街的「生活坊」藥妝店，則未有開門營業。現場所見，附近人流疏落，不似之前有數百旅客在街頭聚集。

Fanny則指，有留意到本港舉辦夜市，亦是她此行目的。（黃寶瑩攝）

浙江旅客Fanny表示，今次與家人來港以玩樂為主，預算花費約1萬至2萬港元。她指，昨晚已到訪過黃大仙廟拜神，大讚相當有歷史氣息。Fanny則指，有留意到本港舉辦夜市，亦是她此行目的：「這次主要也是想逛吃的為主，有看到，可是具體在哪我還要做攻略。」

劉先生表示會去海洋公園等景點，計劃買藥品和鞋子等。（黃寶瑩攝）

來自西安的劉先生表示，今次帶同太太和兒子來港，開展兩天的行程，會去海洋公園等景點，計劃買藥品和鞋等，但未有具體預算。