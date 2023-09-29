夜繽紛｜20元4粒燒賣檔進軍西環夜市　檔主：特別大粒兼自家調汁

由發展局和其他機構合辦的西環「堅農中秋夜市暨K-Fest海濱音樂會」今起（29日）一連4日舉行，設逾60個攤位，晚上亦會有現場音樂表演。



曾在尖沙咀星光夜市售賣20元4粒燒賣引來外界譁然的「香料研究所」攤位今次亦有份參展，檔主Terry指，從以往經歷來看對今晚場地人流相當有信心：「舊年中秋節都有搞，排隊由入口排到出去巴士站再出個海旁。」



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「堅農中秋夜市暨K-Fest海濱音樂會」由9月29日至10月2日在西環卑路乍灣海濱長廊舉行，營業時間為下午3時至晚上11時，設有逾60個攤位，晚上場內亦會有音樂表演。記者今日下午5時到位於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊視察，出入口架有鐵馬，供市民排隊，有不少攤檔仍在進行準備。

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準備逾60斤燒賣應市

曾在尖沙咀星光夜市擺檔以售賣20元4粒燒賣引來網民熱議的「香料研究所」攤位今次亦有份參展，檔主Terry表示，早在參與星光夜市前已計劃會於堅尼地城開檔：「舊年4月都有嚟參加，已經唔係第一次嚟擺檔。」

Terry說，售價是憑「感覺」而定，認為現時售價符合市集內的定價，「值唔值就好主觀，你行開市集，食個可麗露（canelé ）可能都要40幾蚊，所以一份燒賣20蚊，我覺得只不過以做開市集作定價。」

對於有市民熱議定價太貴，Terry則認為自家燒賣有一定優勢，今日亦準備了逾60斤燒賣，「一嚟特別大粒啦，你可以試下攞一份我哋啲燒賣同外面7-11拼埋會好睇啲，個畫面會唔同啲，同埋醬汁都係自己調校。」

上周在尖沙咀星光夜市以20元4粒燒賣而出的「香料研究所」攤位，進軍西環夜市。（鄧康翹攝）

指去年中秋購買人龍由巴士站排到出海旁

問及預計今晚生意額，Terry指，從以往經歷來看對今晚場地人流相當有信心：「舊年中秋節都有搞，排隊由入口排到出去巴士站再出個海旁。」

問及會否擔心場地會如灣仔夜市出現電力不足的問題。他大讚主辦方安排委善，今早已特意通知他到場試電，「驚死我爆電，佢係開咗三條電畀我。」

另一檔主黃小姐表示，檔口主要售賣人像畫作，認為今次場地氣氛相當好，預計今日因適逢中秋節，生意額可達四位數。她又期望國慶日能帶來更多人流。

黃小姐又大讚政府大力推動夜市：「比起上年見到人流真係多咗好多，希望政府可以投放更多資金，更有效推動到夜經濟。」

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