夜繽紛｜觀塘市集開鑼　有檔主同時灣仔市集賣湯包　延至今齊開檔

政府大力發展夜間經濟，灣仔、西環及觀塘在中秋秋節及國慶假期設海濱夜市。觀塘市集雖然在今日晚上約6時才開始，下午4時左右已有不少檔主開始陸續進場準備。



有售賣湯包的檔主表示，也有在灣仔「海濱藝遊坊」擺檔，惟過去兩日因電力問題無法開檔，至今日才「兵分兩路」在觀塘及灣仔同時開檔。他稱不擔心觀塘會再出現停電，認為事件純屬意外，又表示開檔是為宣傳，不計較賺蝕。



售賣皮革及手作玻璃吊墜的檔主則指，政府大力宣傳夜經濟，對這些文創的創作人而言都有幫助，加上適逢中秋及有假期，希望可以更帶動人流。



青年藝術節 x 中秋「觀」光市集由今日（29日）一連3天會在觀塘海濱發現號舉行，比起其餘兩個市集，觀塘市集44檔的檔位大部分均為售賣文創手作類型，較少檔位售賣熟食，形式較似過往的文青市集。

灣仔市集無電無法加熱加熱 首兩日都無開檔

雖然市集在晚上約6時才開始，但下午3時多已有檔主開始陸續進場準備，當中包括主要售賣湯包的「御壹工房」李先生。他亦有在灣仔擺檔，惟由於湯包需要加熱才出售，故過去兩日都因電力問題無法開檔，至今日才「兵分兩路」在觀塘及灣仔同時開檔。

被問到灣仔停電有無對生意受影響，他相信事件純屬意外，稱開檔都是為了宣傳，不計較賺蝕，「都係盡量做，有咁嘅場地、咁嘅活動，我哋盡量參與。」他亦指，不擔心觀塘會再出現停電，「都唔驚都係照咁做」。

本地手工啤酒檔：推動夜經濟是好事

另外，售賣本地手工啤酒Lovecarft的鄭先生表示，得悉灣仔那邊出現停電的情況，自己都有準備「後備方案」，如有售賣罐裝啤酒等。不過，他強調不擔心觀塘場地會出現同樣情況，因知道這個場地之前有準備過類似活動。

他亦指，政府大力推動夜經濟是好事，因為可以令市民有回夜生活，「可以幫到嗰個消費，同埋都可以多啲地方行。」他相信觀塘夜市會有一定人流，預料會與疫情前相若，至於生意額方面則料「都會有嘅，始終有個活動喺到」。

飾品檔負責人：市集對創作人有幫助

售賣皮革及手作玻璃吊墜的「jk rhapsody @ Oh glass 」檔主Jone經常擺市集，她認為這裡交通方便，加上人流都多，所以選擇來這裡擺檔。

她是首次夜間擺檔，「擺到12點未試過，都幾特別」，又認為政府大力宣傳夜經濟，對她這類文創的創作人而言都有幫助，加上適逢中秋及有假期，希望可以更帶動人流。對於近日有市集被批售賣的貨品價格過高，她則表示，以手作的商品而言普遍價格都會比較高，「因為我哋賣嘅唔係淘寶，每個都係獨一無二」，每樣貨品都各有特色。

發現號經理楊先生表示，場地不時都會舉辦活動，故都有一定經驗，而就今次活動，負責人已在約一個月前為活動申請臨時娛樂牌照，政府部門亦在事前來看過不同設備，場地已按政府部門的要求作出了修改確保符合安全。