灣仔夜繽紛｜海濱藝遊坊夜市又一度局部停電　個別檔戶須摸黑營業

「香港夜繽紛」頭炮、灣仔海濱夜市「海濱藝遊坊」周三（27日）開鑼，但因供電問題，有檔戶至昨晚（28日）才有電到。至今晚（29日），該處再現電力不穩，部份檔戶因無電須摸黑做生意、有雪櫃及煮食用具無電到，食材要報銷。售賣熟食的「炫寶食品」的李小姐表示，晚上約6時半停電，現僅有個別雪櫃及煮食用具可以運作，嘆損失不敢計算，直言事件醜出國際。局部停電的情況約維持一小時，檔戶其後陸續恢復電力。



「海濱藝遊坊」電力問題未完全解決，現場所見，商戶晚上約6時半開始陸續有停電情況，商戶須摸黑做生意，部份燈飾亦因停電而未能開啟。

售賣熟食的「炫寶食品」的李小姐表示，晚上約6時半開始停電，一度僅有部份雪櫃及煮食用具可以運作：「免費1000W嗰啲就停哂，比錢嘅2500W就無事。」她慨嘆損失不敢計算，「我哋啲嘢壞哂又點計呢？」

她又指，主辦商今日聲稱電力會供應正常，惟開檔數小時又出現這些情況：「好絕望，估唔到會咁樣。」她形容今次事件醜出國際：「多謝主辦機構。」

售賣飲料的「On the spot」檔主Ada亦同樣因無照明要摸黑做生意，她表示，今日情況已較前兩日好，前兩日因電力問題連雪櫃都用不到，故不能營業。她表示，沒有照明仍可以接受，但如電力不穩至雪櫃都不能啟動，只可以再次停業。

▼9月28日 灣仔「海濱藝遊坊」電力未完全穩定▼



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售賣串燒的「cube o cafe」的檔主張生形容停電度日如年，「我哋賣羊肉串，唔通賣生嘅羊肉串比人。」他慨嘆，不希望散發太多負能量，「（會唔會好擔心再停電？）都無得擔心」，直言不希望減少入貨量，因客人來到時什麼也售罄，他們亦會很不開心。

▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」▼



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▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」無人機表演▼

