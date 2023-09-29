夜繽紛｜西環海濱入夜後人流增加　有市民冀一嘗20蚊4粒燒賣

西環海濱的「堅農中秋夜市」下午3時開始，設有約70個攤檔，包括14個熟食檔，現場有檔口賣40元6粒章魚燒、40元一份玉子燒、35元一球的義大利手工雪糕，20元一杯的蘭香子水果茶，亦有198元一支的荷蘭雞尾酒等，其餘主要售賣乾貨及手作，現場亦設有音樂表演助慶。



▼9月28日 西環「堅農中秋夜市」夜市開幕▼



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晚上7時許，現場人流開始增多，不少市民帶同小朋友及寵物到場湊熱鬧。有市民指攤檔售賣的貨品種類繁多，人流比平日增加不少，整體氣氛不錯。亦有市民指，支持香港恆常舉辦夜市，期望能售賣更多街頭小食和價錢能更「貼地」。

有市民冀一嘗「廿蚊四粒」燒賣

早前尖沙咀星光夜市「廿蚊四粒」燒賣惹熱議，今晚所見，攤檔外未見排隊人流。市民林先生指，期望能一嘗網上熱議的燒賣，「佢話佢個辣椒醬係佢個特色吖嘛，我都有興趣想試下。」

問及定價能否接受，林先生則笑言「百貨應百客」，認為若果食物質素高，定價稍高亦合理。他又指，今晚是第一次到夜市，大讚氣氛熱鬧，認為今次夜市符身期望，「有live band，又有好多特色的產品。」

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有市民特意到場慶中秋

劉小姐與司徒小姐則是特地前來慶賀中秋佳節，劉小姐認為現場氣氛極佳：「見到佈置得好靚，主要都係特登想嚟感受一下氣氛。」

司徒小姐又補充，支持香港能恆常舉辦夜市：「覺得可以食下嘢、散下步，畀大家輕鬆下。」她期望能售賣更多街頭小食和價錢能更「貼地」。