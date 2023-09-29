十一黃金周｜旅館界稱價格僅達疫前平日水平　青旅一晚索價過千元

內地今日（29日）步入中秋及國慶連假，香港旅遊業議會預計累計會有百萬內地旅客訪港。記者從網上預訂平台搜尋，至部份五星級酒店周末入住一晚的價格達8,000元，至於二星級賓館的選擇大多過千元，包括青年旅舍，500元以下的住宿更是未能尋獲。儘管黃金周拉高本港酒店及旅館的價格，但旅館業界稱，目前價格只相等於疫情之前平日的水平。



旅遊業促進會總幹事崔定邦則指，今年十一黃金周訪港內地人數僅及疫情之前的三分二，酒店房價的升幅約有一至兩成，比起疫情之前減少；賓館業亦指，房間需求大不如前，「同以前過千、千千聲，冇呢支歌仔唱。」



記者於網上預訂平台，以「Klook」為例，9月30日至10月1日之間，兩名成年人及1000元以下的住宿選擇只有43間，大多為兩星至三星的賓館及酒店，並稱餘下房間數目不多，500元以下的住宿更是沒有。至於二星級的賓館，過千元一晚比比皆是，100個住宿選擇之中，76個每晚過千元，包括青年旅舍，大部份配備兩張單人床，環境與普通宿舍相若。

至於五星級酒店，如K11 ARTUS寓館，一晚價格索價過萬元、香港瑰麗酒店、香港四季酒店一晚價格亦達近8,000元。

旅遊業促進會總幹事、香港奧斯酒店營運總監崔定邦指，今年訪港人次一定不及2017、2018年多，當年十一黃金周旅客數目超過150萬，目前只有以往的三分一。他估計，旅客大多來自長江以南範圍之內，或大灣區的短途市場的旅客為主，由於內地交通以高鐵為主，料不少旅客會選擇乘搭高鐵來港。

崔定邦續指，往年黃金周房價大約比平日增加兩至三成，今年黃金周房價升幅只有一至兩成，與業界預計差不多，「以前講緊普普通通維港兩岸嘅酒店，可能兩三千蚊一晚都有，而家講緊者未到而家呢個價錢。」他說，中低價酒店由於價錢實惠，所以特別容易爆滿。

香港旅館業協會創會會長梁大衛說，油尖旺、銅鑼灣、灣仔、炮台山，上環、天后等旺區的旅館，預計入住率情況較為理想，以平日200元一晚為例，平均升5成，價格達300元。不過，他同時提及，疫情之前黃金周漲價可達一倍，當年旅館一晚價格約為400元，黃金周則升至800元，大型酒店如文華東方酒店，平日價格已達4,000元，黃金周則翻倍至8,000元，但如今旅館及酒店價格基數更低，黃金周升幅亦較少。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成則指，大多內地旅客選擇於酒店落腳，居住在賓館的人不太多。以往住在賓館的旅客，大多來港購物、走水貨，加上有劏房搶客，影響賓館生意，入住率有一半已經「算偷笑」。（資料圖片）

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成則指，大多內地旅客選擇於酒店落腳，居住在賓館的人不太多。以往住在賓館的旅客，大多來港購物、走水貨，加上有劏房搶客，影響賓館生意，入住率有一半已經「算偷笑」。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成則指，大多內地旅客選擇於酒店落腳，居住在賓館的人不太多。以往住在賓館的旅客，大多來港購物、走水貨，加上有劏房搶客，影響賓館生意，入住率有一半已經「算偷笑」。他續指，相信旅客大多來自本港附近城市，他們很可能即日來回之後則回去。他說，賓館一晚租金約300元，希望十一黃金周價格可漲至約400元，即增加約三成，但他坦言，情況仍大不如前：「同以前過千、千千聲，冇呢支歌仔唱。」