十一黃金周｜約500個內地團登記訪港　楊潤雄視察土瓜灣未見混亂

中港全面通關後迎來首個中秋節及十一國慶黃金周，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午（30日）到土瓜灣一帶視察國慶黃金周內地旅行團訪港情況，現場大致暢順。旅遊業監管局指，截至今早8時共接獲501個內地入境旅行團登記於黃金周期間到港，涉及1.5萬人次，至今沒有收到與內地入境旅行團旅遊活動相關的求助或投訴。



164團已在今日到港

旅監局表示，截至今早8時，共接獲501個內地入境旅行團登記，會於國慶黃金周假期，即9月29日至10月6日期間訪港，涉及內地旅客約1.5萬人次，當中164團已在今日到港，涉及內地旅客約4,700人次，整體秩序良好。

楊潤雄和旅遊事務專員沈鳳君在旅監局行政辦人員的陪同下，中午到土瓜灣一帶視察內地旅行團訪港情況；沈今早亦曾到香園圍管制站，視察內地入境旅行團的人流管理。楊潤雄於社交平台表示，初步得悉，黃金周首兩日運作大致暢順，旅遊事務署會繼續留意未來數天的情況。

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旅監局：無發現九龍城區註冊商店違反行政計劃承諾

旅監局指，巡查所見，內地入境旅行團光顧的商店，均為入境旅行團註冊商店行政計劃下的註冊商店，店舖已遵守旅監局要求執行人流管理措施，相關食肆亦已配合情況，加派人手疏導進出人流。旅監局續指，黃金周開始至今，沒有發現九龍城區的註冊商店違反行政計劃的承諾，亦沒有收到與內地入境旅行團旅遊活動相關的求助或投訴。

旅監局又稱，會繼續留意內地訪港旅行團登記數字，以及其活動情況，並會視乎情況需要，加強巡查工作或採取進一步的改善措施，如發現任何違反《旅遊業條例》或《持牌人指令》的情況，將會按既定程序調查，並按個案性質及嚴重性決定處分方法。