黃金周｜逾百人商場領夜間消費券　留港消費港人：要支持香港經濟

本港中秋國慶連假今日（30日）開始，港人北上消費成風，港府近日大力推動夜經濟發展，盼刺激消費市道。記者在晚上約6時到觀塘大型商場觀察，發現商場尚算人頭湧湧。因應商場大搞夜消費優惠，更吸引到逾百人排隊領取，人龍接近環繞商場一圈。



有留港港人表示，現時人流明顯比起疫情前少，但「政府已經做緊嘢」，希望大眾香港市民都「有一個心，想香港好」。另有市民則指，優惠有助吸引市民夜間消費，以自己為例，亦是因為優惠才選擇來此廣場。有檔主表示，近兩三日人流都不差，但認為始終現時經濟差，有不少港人都不願消費，建議政府可以派發消費券鼓勵市民消費，刺激經濟。



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港府近日大力推動香港夜經濟，分別在灣仔、西環及觀塘設立海濱夜市；與此同時，不同商場亦推出優惠，鼓勵市民在夜間消費。適逢今日為中秋國慶長假期的首天，記者在晚上約6時到其中一個推出夜間消費券的觀塘APM視察，發現即使未到晚飯時間，商場尚算人頭湧湧。

部分商店如手機殼專門店「CASETIFY STUDiO」及紀念品「LINE FRIENDS」門外需要排隊入內，而「Apple Store」的店內擠滿想買電子產品的市民。不過，除地下及一層外，其他樓層人流則相對更少。

商場大搞夜消費優惠，向新地The Point會員派發120元的餐飲及購物電子消費券，更吸引到逾百人排隊領取優惠，人龍接近環繞商場一圈。商場職員表示，由於相關優惠有名額限制，故在晚上6時半已截龍，預料龍尾排到龍頭所需時間要近一小時。職員續指，優惠是於晚上6時才開始派發，惟早於下午5時半已見到有約20名市民排隊。

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與丈夫一起到來的市民陳小姐表示，除非有工作要到內地處理，否則都較少回內地消費，因為對香港零售及食肆有信心，而作為港人亦有需要支持本港的經濟。她認為現時人流明顯比起疫情前少，但「政府已經做緊嘢」，希望大眾香港市民都「有一個心，想香港好」。她又指，商戶如果開放的時間可以長一點，並在恆常的周未等提供多點的優惠，都有助鼓勵本港的夜經濟。

另一市民熊小姐表示不太喜歡回內地消費，而恰好這幾天也留在香港，「就支持下香港經濟。」她認為優惠有助吸引市民夜間消費，以自己為例，亦是因為優惠才選擇來此廣場，另亦得悉附近有夜市，「一陣都會過去行下。」她認為香港有不少旅遊點，比起內地不輸蝕，但如服務態度等可以改善則更好。

另外，適逢商場設立「美食大笪地」的活動，有約九檔的小商戶在商場擺檔，售賣糖果、咖啡及雪花酥等的小食，現場所見不斷有市民經過時駐足，亦有不少人付款購買。售賣雪花酥的nebu檔員表示，人流算不錯，開檔了三日，而昨日中秋節夜晚因有通宵車，人流更比平時多了一倍，預料生意額會比之前所預計多兩成。他又相信周未加上長假期及商場優惠都有助提升生意。

另一售賣法國美食的Maison Argaud負責人吳小姐表示，前兩日生意都不錯，反而今日生意則較平靜，未知是否受市民北上影響。她亦指，由於APM相連著地鐵，故晚上9點後人流都很多，「好似下午咁」，但駐足停下或購買的人則較少。她又認為政府大推夜經濟措施是好的，「都好似熱鬧咗，多咗人消費」，但認為始終現時經濟差，有不少港人都不願消費，建議政府可以派發消費券鼓勵市民消費，刺激經濟，「未必話要好大舊錢，因為可能咁樣財政有好大負擔，可能少少哋100蚊、200蚊咁。」

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