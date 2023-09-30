十一黃金周｜港青剛滿21歲過大海賭錢　讚澳門熱鬧：朝早都好繽紛

疫後首個中秋及國慶節假期由今日（30日）開始，澳門大三巴牌坊午後人流如鯽，警方需實施人流管制。有港人表示準備花2,000元賭錢，「今日諗住賺大錢」，又大讚澳門的氣氛熱鬧，「唔止夜繽紛，朝頭早都好繽紛。」



至於道路兩旁的手信店，同樣人頭湧湧。有負責人透露，生意已恢復疫前水平，「𠵱家有返十成人。」



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澳門大三巴午後實施人流管制

中秋節翌日周六，澳門大三巴牌坊午後人流如鯽，警方更在兩時半實施人流管制措施，在大三巴前豎立「禁入進入」的告示牌。不過措施無阻旅客愉快的心情，紛紛拍照打卡，並在沿路的手信店購物。

記者觀察發現，大三巴以內地旅客為主，少部份來自香港。其中陸小姐及梁先生與多名朋友，在今早乘坐金巴前往澳門，惟排隊花時45分鐘。「五年冇到澳門，感覺好多人。」

陸小姐及梁先生與多名朋友，在今早乘坐金巴前往澳門。（歐陽德浩攝）

港青五年來首次遊澳：今日諗住賺大錢

他們表示會在澳門玩兩日一夜，行程包括「掃街食嘢」及到賭場試運氣，至於晚間則居住在YOHO酒店，四人房一晚索價3,000元。梁先生更透露，今年剛好21歲可進入賭場，已準備花上2,000元賭錢，「今日諗住賺大錢，發大財。」

問到為何不留在香港支持政府的夜繽紛，陸小姐解釋平日已長留在香港，難得長假期便到澳門旅遊。梁先生亦認為澳門氣氛熱鬧，「唔止夜繽紛，朝頭早都好繽紛。」

曹小姐把握長假期，與朋友到澳門一日遊。（歐陽德浩攝）

有港人自駕遊訪澳 享免費過橋優惠

在港讀書的內地學生曹小姐，今日亦把握長假期，與朋友到澳門一日遊，料消費1,000至2,000元。她說首次遊澳的感覺良好，又大讚葡國菜美味，及澳門的建築物具有特色。「我們在四川吃辣的，但是到這兒不吃辣的，也很好吃。」

曹小姐認為，澳門與印象中不同，相比香港更生活化，並不商業，「香港感覺更吵呀，這裡感覺安靜一點。」她的香港朋友補充指，由於今日可免費行駛港珠澳大橋，因此選擇自駕遊到澳門。

「鳳城利來手信」負責人梁先生透露，生意已恢復疫前水平，「𠵱家有返十成人。」（歐陽德浩攝）

手信店生意恢復疫前水平：𠵱家有返十成人

「鳳城利來手信」負責人梁先生表示， 客流量與預期中相近，接近疫前的國慶及中秋節，購買力亦沒有下降，人均消費約200元。「上年疫情可能得一成人落嚟，𠵱家有返十成人。」

問到是否守得雲開見月明，梁先生表示做生意並非沒有風險，「能夠做到就做」，今晚亦會延長至晚上10時關門，盡量吸客。但他指，由於人手不足及租金壓力與日俱增，因此相比疫前會減低優惠的幅度。