灣仔夜繽紛｜何文堯承認「講錯嘢」冀不要糾纏　樂見市民享受夜市

位於灣仔海濱的夜市「海濱藝遊坊」昨日（1日）晚上配合國慶煙花匯演，暫停營業五個半小時。海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯早前稱檔主與政府簽約已知悉當日需停業，及後發展局澄清，招募攤檔之時政府仍未確立國慶當天的煙花匯演安排。

何文堯今日（2日）於電台節目承認自己說錯話，「一手資料唔係掌握好多」，但昨日所見相關安排令市民享受，希望大家不要糾纏這個議題。



▼10月1日 灣仔海濱夜市因應國慶煙花停業▼



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何文堯今早接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，海濱事務委員會屬於諮詢組織，就海濱相關事宜向政府提供意見，自己並無參與今次灣仔夜市的策劃工作，但直至上周三（27日）得悉灣仔夜市出現問題，才與海濱事務委員會主席吳永順主動向主辦方了解，承認自己之前不是太掌握一手資料，所以說錯話。

發展局都出咗正式回應啦，我哋一手資料就唔係掌握好多嘅，本人講錯咗嘢，當然由我本人負責返……我當時以為係咁，呢個係我錯誤，我就希望不要糾纏係呢個議題，咁係我講錯咗就係我講錯咗啦，我負責返。 海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯

灣仔「海濱藝遊坊」昨下午5時需關閉，4時許工作人員已把鐵馬圍封攤檔，直至晚上10時半才可開放。何文堯指，昨日情況所見，灣仔海濱夜市提早開始封閉，但煙花匯演結束之後，夜市提早45分鐘重新開放，「係嗰個安排同埋人流上面，大家睇到琴晚嗰個情況呢，啲市民開心嘅」，市民得悉附近有夜市，亦不會立刻回家，他們看完煙花之後可順暢地接著逛夜市。他認為只要主辦方清楚說明，相關安排可以接受。

何文堯說，夜市整體上仍有可以改善地方，包括附近指示不清晰，垃圾滿地等，但承辦商已經盡力清理垃圾。