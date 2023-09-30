灣仔夜繽紛｜發展局稱何文堯說法出錯　檔主簽約前未定國慶日早收

灣仔海濱夜市自周三開幕後，攤檔商戶除受到供電問題困擾，亦不滿國慶日下午四時要提早收檔，大會最終修訂延至下午5時關閉，晚上10時半可重開。海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯昨日（29日）接受電台訪問，稱檔主與政府簽署合約時，已知悉該段時間要暫停營業。



不過，發展局今日（30日）回覆《香港01》查詢稱，攤檔商戶簽署合約前，政府仍未確立及宣布國慶日提早收檔和舉行煙火匯演，商戶是在9月22日獲通知國慶當天攤檔只能開放至下午4時，又提到何文堯說法出錯或因他無籌備細節第一手資料，以致出現誤會。



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發展局回覆查詢表示，當招募攤檔商戶時，政府仍未確立及宣布國慶當天會有煙火匯演和相關安排。商戶於9月22日獲通知國慶當天攤檔只能開放至下午4時，據了解，在此日之前商戶已簽署了合約。局方指，相信昨天更新的開放時間能減低對商戶的影響。

局方續指，留意到何文堯早前於電台訪問的表述與上述情況略有出入，相信是因為他沒有這次灣仔海濱活動籌備細節的第一手資料，以致出現誤會。

何文堯昨日接受電台訪問，稱要為發展局「平反」。

灣仔海濱夜市自舉行以來，供電問題一直未解，更禁止商戶國慶日夜市，最終改為下午5時後收檔「落場」，晚上10時半重開，營業至凌晨兩時半，惹起一眾檔主不滿，大失預算。海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯昨日（29日）在港台節目《千禧年代》中表示，要為發展局「平反」，又駁斥檔主說法，稱當初簽署合約時，政府已說明10月1日需停業，「你簽咗之後就話好大瑕疵，我覺得唔係幾好。」