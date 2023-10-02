研究指大學畢業生初入職收入1.7萬元創新高　受移民人手缺所致

新青年論壇把整理過去35年的統計數據，分析大學畢業生薪酬變化。發現擁有大學學歷人數持續上升，近年甚至出現大學學歷貶值的狀況。但受惠於近年勞工市場較好以及各行業人手短缺問題，去年大學生初入職收入為17,424元，達歷史新高。新青年論壇召集人鄧詠駿今日（2日）表示，根據數字可見，近年受移民潮影響，教師、醫護、律師出現人手短缺問題，業界以高薪聘請員工，吸引人才。



根據綜合住戶統計數據，新青年論壇把1987年至2022年的大學畢業生生數據經通脹調整後，以每五年作一個世代，共八代作比較，究研發現擁有大學學歷人數持續上升，近年甚至出現大學學歷貶值的狀況。（鄧宇詩攝）

新青年論壇把1987年至2022年綜合住戶統計中，具大學學歷人士收入數據作分析，以1987至1992年的大學生（即1963至1967年出生）作為第一代人，2017至2022年的大學生（即1998至2002年出生）為第八代，分析過去35年共八代大學生的薪酬變化。

初入職收入由1987的1.4萬元 增至2022年的1.7萬元

其中在1993 至2013年數據發現，大學畢業生在初入職收入和上流速度方面，有愈年輕世代愈趨下降的情況。但最新數據顯示，最年輕世代的初入職收入大幅回升，收入中位數由第一代的14,330 元（1987年），上升至第二代的17,543元（1992年），其後陸續下降至第六代最低的14,796元（2012年），第七代則又回升至15,856元（2017年），而最新第八代則大升至17,424 元（2022年），大漲至接近歷史高位。

新青年論壇指出，考慮到未來數年世界經濟表現不樂觀，對有關初入職收入上升趨勢能否持續有待觀察。分析又發現，初入職收入持續增加，特別是受移民潮影響的業，如教師、醫護、律師等，業界以高薪聘請員工，吸引人才。

除收入下降外，從事低技能職位的大學學歷勞工比例在2018年達16.8%，為歷史新高。在2019年及2020年有所下跌至16.2%以及14.8%，但2021年及2022年回升至15%以上，可見大學生競爭激烈。（鄧宇詩攝）

大學學歷持續貶值

新青年論壇研究員張培然表示，雖然初入職收入持續改善，但2002年大學學歷勞工收入為36,982元，2022年下跌至34,849元，輕微下跌5.8%，反映大學學歷貶值，「大學學歷越嚟越無咁天之驕子。」

除收入下降外，從事低技能職位的大學學歷勞工比例，在2018年達16.8%，為歷史新高。在2019年及2020年分別下跌16.2%及14.8%，但2021年及2022年回升至15%以上，可見大學生競爭激烈。

張培然指，香港過去30年經濟結構大致不變，令高技能職位數量沒有大幅上升。他建議，政府應該推動產業結構改變，鼓勵發展例如工程類，科技類的工作，以吸納不同專業大學生從事高技能職位。

新青年論壇幹事同為見習工程師趙偉（右）表示，政府在未來推行北部都會區、交椅洲人工島等項目，將急需大量工程師以及勞動力。（鄧宇詩攝）

入職薪酬能否持續上升 受外圍因素影響

新青年論壇幹事趙偉，本身是見習工程師，他表示，政府在未來推行北部都會區、交椅洲人工島等項目，將急需大量工程師以及勞動力。他又指，很多傳統專業行業亦開始應用創新科技，因此大學生應持續進修，以適應香港經濟轉型。

新青年論壇指，是次研究可見近代大學生入職薪酬持續改善，但受貿易戰、美國加息、中國大陸經濟轉型等因素影響，未來未必能持續上升趨勢。