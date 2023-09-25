輸入外勞｜運輸署批出969個小巴及旅遊巴司機配額　將協助考牌

運輸業輸入勞工計劃──公共小巴／客車行業第一輪申請已結束，政府今日（25日）公布審批結果，指經過運輸及物流局、勞工處和運輸署代表組成的跨部門聯絡小組審議後，運輸署署長決定批准98宗申請，發放共969個配額（佔計劃配額上限1,700的57%）。其中，公共小巴司機獲批輸入461名外勞，旅遊巴司機則有508人。



政府宣布，計劃申請期間共接獲118宗申請，涉及共1601個輸入勞工配額，涵蓋公共小巴司機及旅遊巴司機。當局跨部門協商後，運輸署署長決定批准其中98宗申請，涉及969個輸入外勞配額，即佔整個計劃的57%。

當局透露，有15宗申請因不符合全職本地員工與輸入勞工比例要求，申請配額未能全數獲批。另有四宗申請已由申請者撤回，其餘16宗申請因不符合計劃的其他基本要求，最而未獲批准，包括未能符合進行本地招聘的規定、未能符合全職本地員工與輸入勞工比例要求，以及申請人未持有有效的客運營業證。

運輸署發言人說，期望輸入勞工盡快到港接受培訓，考取相關的本地駕駛執照及投入工作，以紓緩公共小巴及旅遊巴行業人手嚴重短缺的問題，維持公共交通服務的可靠性。此外，當局會為成功獲批配額的申請人安排簡介會，以協助他們處理輸入勞工到港接受駕駛訓練，考取及申領駕駛執照的後續安排。

運輸署又指，會適時公布計劃下第二輪申請的詳情。