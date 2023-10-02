夜繽紛｜議員指觀塘海濱夜市規模太小　籲兼容不同特色長期舉行

政府為推動本港夜經濟，分別於灣仔、觀塘、堅尼地城三地海濱舉辦夜市，其中位於觀塘海濱的市集主打手工藝品。九龍東立法會議員鄧家彪今日（2日）指，觀塘海濱夜市太小，擴大規模之後則可兼容不同特色，並指該地遠離民居，又有商業配套，適合長期舉行夜市。他希望政府做好規劃，2025年前可長期舉行夜市，不要浪費觀塘海濱的發展潛力。



▼9月29日 觀塘中秋市集開業▼



鄧家彪接受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，觀塘海濱本身已是九龍東居民閒逛的熱點，即使沒有夜市，市民過節亦會前往，所以市集可以說是「加乘」，但觀塘海濱夜市規模較小，只有約40至50個攤檔，主要以手工藝品為主，只有少數攤檔售賣食物，特色及整全性不足：「一般市民覺得，咁我唔係剩係鍾意呢啲㗎嘛，可能一家人，男嘅就去篤串串，女嘅就去睇下啲手作嘢，細路仔就想搵啲地方玩。」他相信今次夜市規模小與準備時間較短有關，料政府只有約一個月時間準備。

他說，九龍東作為第二個核心商業區，又有啟德郵輪碼頭，啟德體育園即將開放，加上海濱未來可貫穿至鯉魚門，發展潛力很大。他認為夜市規模可以更大，手工藝品以外，可以加入娛樂及飲食元素，相信對市民而言，即使非過節也會更願意長時間逗留：「可以氣魄大啲，如果唔後就浪費了觀塘海濱本身有嘅潛力。」

立法會九龍東議員鄧家彪。（資料圖片／廖雁雄攝）

他續指，觀塘海濱遠離民居，即使長期舉行有亦不會惹來投訴，加上觀塘屬活躍商貿區，每一日都有逾30萬打工仔女放工後消遣，適合長期舉行夜市，希望政府做好規劃：「唔同灣仔海濱或者西環海濱，如果我哋真係堅持做到一個長期性質嘅市集，其實總要有個商業空間嘅配套或者倉庫空間嘅配套，觀塘海濱，絕對得，因為佢側跟就係大量嘅工廈、商廈。」

鄧家彪表示，2025年全國運動會於啟德體育園舉行，希望屆時觀塘海濱已長期有夜市，逾4萬名觀眾散場之後可以前往觀塘海濱，「咁呢個就真係做到一個地標式、活躍嘅旅遊項目。」