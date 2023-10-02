夜繽紛｜堅尼地城夜市最後一夜　「廿蚊四粒」燒賣已清倉提早休息

由發展局和其他機構合辦、位於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊的「堅農中秋夜市暨K-Fest海濱音樂會」，自9月29日一連四日舉行，今日（2日）踏入最後一夜，有市民表示對「廿蚊四粒」燒賣能清貨感意外，兩度反問「廿蚊四粒喎？」；也有市民表示覺得在夜市中這個價錢可以接受，亦知道該檔主要賣的是醬料，表明如果有不辣、合口味的醬料都會一試。



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「香料案內所」社交平台稱燒賣存貨昨日已賣完

傍晚6時，前往夜市的人絡繹不絕，不少市民都在卑路乍灣海濱長廊駐足拍照，欣賞夕陽，其後徐徐走入夜市。

早前在尖沙咀星光夜市賣「廿蚊四粒」燒賣、實質用來陪襯手製辣椒油的「香料案內所」，也有在西環夜市擺檔，惟鄰近舞台的檔口今日未有開檔。據其社交平台所寫，因燒賣存貨昨日已賣完，所以今日休息。

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陳女士表示，原先沒有聽聞夜市內有一檔攤檔賣「廿蚊四粒」燒賣，直言價錢太貴，即使今日該檔有開也不會考慮光顧。她又表示，對該檔燒賣賣完感意外，料因為大家來到夜市，買熟食選擇有限，所以願意付20元買四粒燒賣。她的男伴其後則說，要考慮燒賣的尺寸。

跟女友人來到夜市的楊先生則表示，之前有聽聞「廿蚊四粒」一事，但知道該檔主打的是醬料。他不能吃辣，如果有辣醬、辣油以外的醬料，他也會考慮一試。他認為以夜市而言，相關的售價算合理。

檔主：估計大家也不會虧蝕

夜市的負責人潘先生表示，香料案內所昨晚已賣完燒賣存貨，料其生意額不錯，笑言：「（今日休息）畀其他人賺下。」他又說，據其觀察，一連幾日夜市人流不錯，現場有音樂表演，氣氛也很好，不止來的市民享受，檔主也樂在其中，估計大家也不會虧蝕。

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