失明人協進會：傷殘人士身兼照顧者應獲津貼　不存在雙重福利

政府由本月開始，把關愛基金下兩項支援照顧者的津貼恆常化，同時金額增至3000元。香港失明人協進會會長黃俊恒今日（3日）在電台節目表示，一直爭取身兼傷殘人士的照顧者都可領取照顧者津貼，以他理解政府認為若有關人士可領取將構成雙重福利。但實情是傷殘津貼領取者毋須審查，當他們成為照顧者時，與普通人一樣不能兼顧工作而影響收入，不因其傷殘身份而對沖。協會將約見政府再次表達他們的理據，冀扭轉現況。



政府由十月起把關愛基金下的照顧者津貼恆常化。（資料圖片／夏嘉朗攝）

香港失明人協進會表示，現行制度下領取傷殘津貼者不可以同時領取照顧者津貼，一直認為並不合理，因不少殘疾者又是照顧者的人士都承擔照顧者的工作及責任，應讓合資格的殘疾者又是照顧者之人士，每月領取3,000元照顧者津貼。

該會會長黃俊恒今早接受商台訪問時表示，兩個津貼的目標和性質都不一樣，但以他理解政府認為是雙重福利，協進會並不同意。他期望跟政府深入探討這議題，希望直接找負責官員討論，把情況扭轉。

他表示，傷殘津貼是予個人的額外開支、輔助器材，他們可以有工作，申請人並無入息審查，有沒有收入、是否在職、有否經濟活動都無關，所以照顧者津貼是另一樣東西，是因照顧別人而沒法賺取收入，同時衍生額外開支，不會因為其傷殘而有變化，所以不是雙重福利。

失明人士若成為照顧者也需要額外支援。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他指出，以協進會支援的照顧者個案中，每年有25個案（即30%）是視障人士，需要照顧家人或雙老，例如視障的父母要照顧小孩、視障夫婦在年老後要照顧老伴成為照顧者。作為照顧者的傷殘人士所面對的困難，與普通人的照顧者差不多，同樣不能出外工作，需要額外經濟需要，遇有不同狀況，所以需要照顧者的支援。

黃又表示，本身有工作的視障人士，成為照顧者去照顧家人，不能工作或轉半職，收入受影響，他反問一般市民的照顧者相關情況可獲津貼，但身為傷殘人士就不獲發、就要對沖？這是混為一談。他認為，照顧者應為職業，他們對家庭的勞動付出，應予尊重及獲回報。