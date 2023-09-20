施政報告｜團體倡成立殘疾人事務委員會　讓政策吸納殘疾人士意見

香港失明人協進會今日（20日）向特首政策組提交《施政報告》建議書，提出成立殘疾人事務委員會，協助政府在政策制定過程中，吸納殘疾人士的意見。



香港失明人協進會建議，政府推行殘疾人士醫療券。（資料圖片）

冀制訂政策前已吸納殘疾人士意見

協進會表示，本港沒有專責架構統籌殘疾人士的相關政策，支援視障人士的政策更欠周詳，而殘疾人事務委員會可跨部門處理相關事宜，亦有助制訂涉及殘疾人士的政策。

協進會建議，殘疾人事務委員會轄下的諮詢架構，可加入更多殘疾人士代表，讓政府制訂政策前吸納更全面意見。

推廣設立無障礙網頁及應用程式

此外，協進會提出發展智慧城市以達致全面共融社會，當中包括政府牽頭制定無障礙網頁指引，規定公營機構、公共服務機構及相關服務營辦團體必須提供無障礙網頁及應用程式的服務。長遠而言，希望本港所有企業和機構的網頁及應用程式，都能達致無障礙級別。

協進會強調，希望在發展智慧城市時可預先聽取視障人士的意見，並在構建硬件及軟件時，已經加入完善的無障礙功能，而非啟用後才邀請殘疾人士給予意見。

至於基層科技應用，協進會指市面已有不少產品有助提高視障人士就業及獨立生活的能力，建議政府向基層視障人士提供資助。

智能手機有旁白及語音功能，有助失明人士使用手機。（資料圖片/羅君豪攝）

提高綜援下入息上限 爭取設殘疾人士醫療券

至於殘病人士就業困難，協進會建議政府帶頭聘請更多殘疾人士，而比例須佔整體公務員隊伍的3%，並要求公營機構跟隨。同時亦建議提高綜援之下殘疾人士豁免計算入息的上限，並研究在職殘疾人士仍然可以享有醫療豁免及補助津貼，以減輕負擔及吸引就業。

協進會爭取設立殘疾人士醫療券，另外政府亦可考慮參考「公私營協作計劃」，靈活地支援殘疾人士到私營醫療市場就診，減輕公營醫療系統負擔。其他津貼方面，現時領取傷殘津貼者並不能同時領取照顧者津貼，不過協進會強調視障人士也可以是照顧者，此安排並不合理，認為對所有照顧者都應一視同仁提供津貼。

其他建議方面，包括為特定賽事及項目安排口述影像服務，期望新建的文娛康樂場館均預留位置作口述影像房間或裝設有關器材。該會亦希望政府向提供服務的組織提供資助，購買口述影像相關的器材。