彩豐CP值爆燈　百分百屬於香港人的個人護理品牌

市面上的個人護理品牌林林總總，當中大部分都是歐美日韓品牌，然而各地氣候、濕度、生活習慣等都有差異，口碑再好的外國品牌，用在香港人身上就總是與評價有差異。本地個人護理品牌彩豐，由原料採購、產品研發、品質監控以至包裝運輸到出售都針對港人需要而設，是真正合適香港人的個人護理品牌。其一條龍生產，更令定價親民大眾化，獲得《卓越個人護理產品》品牌大獎，是實至名歸。



堅守宗旨28年 香港製造一條龍服務用家用得安心

相信香港人對彩豐一定不會陌生！成立於1995年，由初期主要為針對美容院市場的美容產品生產及批發，到研發及生產家傳戶曉的自家個人護理產品，28年來彩豐都堅持「品質以百為標，服務以心為本」的宗旨，由原料採購、產品研發、品質監控、包裝運輸到出售都不假手於人，一條龍服務以確保產品的品質優良，亦把成本降到最低，令消費者可以用最抵價錢買到最優質、最安心、CP值最高的產品。而且連物流亦一手包辦，令產品能更快到達用家手中。

彩豐為全港首間SGS認可的GMP及ISO9001、ISO22716:2007認證的香港個人護理及護膚品廠房。

不但以一條龍服務監控產品質素，彩豐亦堅持「香港品牌．香港製造」，所有生產線及倉庫都設於屯門，是全港首間獲得SGS認可，獲頒發ISO 9001、ISO 22716:2007認證的香港個人護理及護膚品牌GMP香港廠房，品質得以保證。

擴展零售業務多元產品 建立個人護理及護膚產品王國

2007年，彩豐於旺角開設首間零售門市，憑優質產品以及用家口碑，莫定了基礎，現時已擴展至32間分店，遍佈港澳地區。同時品牌產品亦趨向多元化，由最初針對美容院的美容產品，發展到個人護理、專門針對濕疹肌膚的濕疹護理系列等，再經不斷創新、優化，以及切合用家及市場需要，擴展產品至家居護理以至寵物用品等，過千款適合港人需要的自家品牌產品。同時，出色優秀的產品，亦吸引不少海外顧客，成為了真真正正的香港手信！彩豐未來將致力發展海外及國內市場，令不同地區的品牌粉絲可以最快速度入手到品牌產品。

多款皇牌產品 深得用家愛戴

近年，彩豐的白麝香系列成為品牌新貴，其清新淡雅的香氛，不但被網民大推為CP值最高的貴價香水平替版，更是旅客們必買的Made in HK手信榜首！系列有香水、護手霜、沐浴露、洗護髮到家居香氛產品等，應有盡有，想24小時被彩豐的白麝香香氣包圍一點也沒難到！

提到彩豐的皇牌產品，不得不提深入民心的蔗糖沐浴露。這款靈感源於創辦人楊振源先生外婆的沐浴露， 20多年來大獲好評，它不但能滋潤皮膚、有助減低濕疹痕癢之外。而充滿香港特色的蔗糖系列，在這些年間，亦加入了不同配方迎合不同用家需要，同時亦推出面膜、護髮產品、潔手泡沫等，因其亦生的「蔗糖仔」更成為了品牌吉祥物。

吉祥物「蔗糖仔」。

20多年來，蔗糖沐浴露都是彩豐皇牌產品中的皇牌，裡面不但包含了優秀的護膚功效，更包含了創辦人對外婆的愛。

除了蔗糖系列，H2O 12杯水保濕系列、C60十項全能護膚系列等都是彩豐的大熱產品。

另一款皇牌產品，積雪草益生菌童顏肌面膜，有效促進膠原蛋白合成，激活肌膚自我更新潛能，促進受損組織癒合，強化肌膚屏障，淡化痘印、疤痕，重煥緊緻嫩滑肌膚，都是他們熱賣產品之一，非常受歡迎。

致力環保發展可持續產 向微膠珠與動物測試說不

除不斷創新研發新配方及產品，保護環境亦是彩豐其中一個重要使命，不但產品多以天然成分、溫和配方，而且更致力參與各類環保工作。

彩豐產品的一條龍生產，不但可控制質量及成本，對於生產過程所造成的排放等都可以加以掌控。品牌整個廠房天台已安裝了太陽能板，預計每年能產生電量，足夠為廠房供電。彩豐的產品不但全面無動物測試，為保育海洋生態，所有產品配方亦早於2021年全部淘汰使用微膠珠，於2023年，8個自家品牌同時亦獲得環保署領發鉑金級伙伴先鋒獎，為地球出一分力。

與此同時近年亦與iRecycle及ZERO2合作，積極實行包裝瓶回收活動及致力推動減碳生活，一齊為可持續發展方向努力，現時品牌已有大量包裝樽瓶使用可回收物料，當中彩豐CF Life清潔消毒劑系列更獲得SDG 12證書，由SGS頒發及認可（證書編號：2023SDGAY^），包裝物料及內料符合永續發展目標貢獻的認證標準，透過預防、減少、回收和再利用，大幅減少廢棄物產生，以減輕堆填區的負荷。

藉此，以行動提高所有人對保護地球意識，從而保護環境，力盡企業責任。

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^本公司已獲得碧瑤愛回收有限公司發出的「致力實現SDG可持續發展目標編號12」認證，此認證是按照碧瑤愛回收有限公司所定義的認證標準，由香港通用檢測認證有限公司（SGS Hong Kong Limited）作為技術合作夥伴進行獨立評估。

（資料及圖片由客戶提供）