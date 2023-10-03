47年歷史柴油電動機車退役　見證運輸業黃金時代　復修後免費展出

鐵路迷注意！擁有47年歷史的「喬沛德號」60號柴油電動機車，經過評估及修復後，將於明日（4日）起於香港鐵路博物館，免費開放予公眾參觀。有前車長分享昔日與機車經歷炎夏寒冬的難忘時刻，以及運載「牲口卡」，以致被神憎鬼厭的一幕幕。



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60號機車是九廣鐵路最後一批引入香港的柴油電動機車之一，由美國的通用汽車公司製造，1974 年開始投入服務，一直於東鐵線服役長達47年，見證火車客運及貨運直達尖沙咀和紅磡的黃金時代，而且曾經歷 2007 年兩鐵合併及香港鐵路網絡的不斷壯大，是香港集體回憶的一部份。

1983 年九鐵全面電氣化後，60 號機車退出載客服務行列，但仍用作牽引貨卡和工程車，見證了八十年代至九十年代香港與内地鐵路貨運的蓬勃發展。1991年，機車獲命名為「喬沛德號」，以紀念 1983 至 1990 年間出任九廣鐵路公司總經理的喬沛德先生。2010年鐵路貨運結束後，60 號機車專注牽引工程車。機車至在2021 年正式退役，港鐵方面解釋，因2022年東鐵線延伸過海段，需要更換機車信號系統，加上有新型機車投入服務。

經歷幾度變遷，今年60號機車由香港鐵路有限公司移交予香港鐵路博物館作永久收藏及展出，並由康樂及文化事務署文物修復辦事處協助監督修復工作。

文物修復辦事處館長（立體文物）謝志遠表示，修復60號機車的最大挑戰是尋找準確的車身顏色。他表示，修復工作在由港鐵公司在羅湖提供的場地進行，耗時兩個月，於去年9月完成，運送至館內後再用三天時間組裝機車。

前車長曾在零下兩度工作

60號機車前車長高德添及張信泉均於1983年入職，駕駛機車近40年，經歷不少難忘有趣的時刻。高德添回憶當年機車沒有裝設冷氣或暖氣，曾試過在攝氏45度下待在車中，只靠一把小風扇消暑；他稱亦曾在零下兩度被凍得在車頭位置不住地來回行走。他記得某年過年，駕駛機車到上水載客時，不少乘客趕往關口過境，導致車廂擁擠不堪，甚至有人緊抓車頭邊沿強行上車，最後經站長及警察先後勸喻後方能勸離。

1983年60號機車退出載客服務行列，但仍用作牽引貨卡，例如裝載牲口的「牲口卡」。高德添憶述運載魚類時，由於蓋住魚類的帆布非完全密封，故在行車時有機會有水濺到月台上的乘客，故需要行車穩定。

張信泉則分享每當駕駛牲口卡，「如果喺沿線追住嘅朋友，一見到我哋拖牲口車，即系簡單啲講用四個字去形容，神憎鬼厭。」他解釋機車發出的聲音及氣味令人難受，運至何文田卸下牲口，直到2000年上水屠房落成，縮短行車距離，直接運至上水屠房卸載，故改善了問題。

除了展出60號機車，博物館現時開放「築載人物情 — 舊大埔墟火車站 110 周年」展覽，旨在透過來自不同機構的珍貴歷史圖片，展示舊大埔墟火車站的歷史及演變，以及與大埔社區的關係。

60號柴油電動機車「喬沛德號」展覽詳情：

日期：2023年10月4日起

地點：香港鐵路博物館 舊大埔墟火車站大堂

開放時間：

星期一、三至日及公眾假期：上午 10時至下午6時

聖誕前夕及農曆新年除夕：上午 10時至下午 5時

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及初二休館

費用：免費入場



「築載人物情 — 舊大埔墟火車站 110 周年」展覽

日期：現正展出

地點：香港鐵路博物館 舊大埔墟火車站大堂

開放時間：

星期一、三至日及公眾假期：上午 10時至下午6時

聖誕前夕及農曆新年除夕：上午 10時至下午 5時

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及初二休館

費用：免費入場

