百年歷史蒸汽火車卡送到鐵路博物館　見證兩個不同動力年代

長近20米、高近5米、重量32噸，有近百年歷史的313號蒸汽火車卡，於今年5月底，成功從長沙灣船廠，運送到大埔鐵路博物館。《政府新聞網》今日（11月1日）講述運送過程，文物修復辦事處館長謝志遠表示，是次運送是香港的博物館，歷來最大型的陸路運送文物項目，期間需考慮每個彎位，是否有足夠空間轉向，街道闊度是否足夠等，路線需要特別安排，不可經隧道運送，最終走過約60公里路，到達鐵路博物館。 文化博物館一級助理館長曾志雄亦稱，313號火車卡見證了兩個不同動力年代，先是蒸氣機車帶動卡，後來是柴油推動，認為是港人集體回憶。

長沙灣船廠有維修大型鐵器文物的經驗 一度交予修復

313號火車卡於1921年投入服務，屬三等車卡，有近百年歷史，當年主要行駛尖沙咀至羅湖段；到1980年代初，九廣鐵路全面電氣化，313號才正式退役。謝志遠表示，313號是香港車齡第二大的火車卡，退役後已存放在戶外地方十多年，有不少損壞之處，由於船廠一直有維修大型鐵器文物的經驗，地方又較大，故車卡之前於長沙灣船廠修復，例如去除鏽蝕部分、重新塗上油漆等，再送到博物館。

謝志遠表示，是次運送工程，是香港的博物館運送文物歷史上，最大型陸路運輸，火車卡長近20米，相等於近兩輛雙層巴士，而且高四、五米，重量達32噸。他續稱，運送時需仔細考慮路面每個彎位，是否足夠用以轉向，街道夠不夠闊等，並構想不同情境及風險，以訂出運輸方案。

運送過程長達60公里 吸引不少「鐵路迷」守候

運送路線方面，謝志遠指，經運輸署批准下，於凌晨1時出發，但由於車卡太大，不可經隧道運送，最終經青葵公路、屯門公路、新田公路、上水及粉嶺，才到達大埔，全長約60公里。他又稱，到達博物館前的一小段路，由於路面狹窄，又有多名「鐵路迷」守候，故工作人員需相當小心；最後到達時，更要將車卡與預先送到的轉向盤接合，安放在展覽位置。

文化博物館一級助理館長曾志雄表示，313號火車卡見證了兩個不同動力年代，先是蒸氣機車帶動卡，後來是柴油推動，直至80年代初，九鐵全面電氣化方告退役，相信不少長者亦曾坐過313號火車卡，認為是港人集體回憶，「可隔代與孫兒，介紹從前發生的人和事」。

313號火車卡已於鐵路博物館永久展示，不過由於疫情關於，市民暫時不可進入車廂。

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