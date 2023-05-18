香港郵政推6套新郵票　群山系列展現各高山　鐵路系列載入各款車

香港郵政今日（18日）公布今年7月至12日期間發行的六套特別郵票。打頭陣為「非物質文化遺產——港式奶茶製作技藝」特別郵票；「香港自然景觀——群山」也值得注意，有一套六枚郵票及兩張郵票小型張，展示獅子山、蚺蛇尖、釣魚翁、龍脊、二東山、鳳鳯山、灣曲山與大金鐘；此外尚有以「香港鐵路服務發展」為題發行一套特別郵票，展示港鐵不同列車。



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香港郵政表示，7月份率先發行「非物質文化遺產——港式奶茶製作技藝」特別郵票，宣揚首批列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」的港式奶茶製作技藝，展示中西飲食文化在香港的交融與發展。另一套關於食的「香港蔬菜」，展示各種本地常見的蔬菜。

國家《十四五規劃綱要》亦支持香港發展成為新興的中外文化藝術交流中心，香港郵政將以「香港文化藝術地標」為題發行特別郵票，展現多個本地文化藝術地標，包括香港故宮文化博物館、M+、戲曲中心、香港大會堂、香港文化中心、香港藝術館和大館。

群山郵票用真相 作品出至知名攝影師袁斯樂

香港有不少崇山峻嶺，以「香港自然景觀——群山」為題的郵品，有一套六枚郵票和兩張郵票小型張及相關集郵品，作品來自香港知名攝影師袁斯樂，展示香港群山疊嶺的優美景色。

鐵路迷要留意，香港郵政亦會發行以「香港鐵路服務發展」為題發行一套特別郵票，以不同鐵路路線的特色為主題，展示香港鐵路網絡四通八達。香港郵政也會發行另一套「香港今昔系列」特別郵票，此次主角是香港郵政總部，一套四枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品，以展現香港郵政總部自1841年成立以來超過180年的發展歷程。