領袖生一再被揭犯風化案　官稱須拘禁糾正扭曲性觀念　判勞教中心

模範高中生數年前與13歲女同學拍拖1個月，期間先後3次性交。後來兩人分手，惟二人曾交往的流言四起，女同學向社工傾訴終揭發事件。模範生早前承認3項非法性交罪，庭上透露他在本案後干犯另外兩宗風化案，均獲准警司警誡方式處理。案件今（4日）於西九龍法院判刑，暫委法官彭亮廷指，雖然辯方求情指被告轉學後當上總領袖生，但被告在首次警誡後被校方記過而轉校，轉校後不久又第二度要被警誡，可見其守法意識薄弱，拒絕跟隨建議判感化，並認為需靠拘禁式刑罰以糾正其或已扭曲的性觀念，判被告入勞教中心。



被告WKC（現年18歲），被控於2019年10月至11月，分別在北角及小西灣某單位，先後3次與未滿16歲的女童X（案發時13歲）非法性交。庭上透露，被告於2020年涉及兩宗干犯風化案件，分別在太古城殘廁與另一女童非法性交，及在酒店房內摸一名女生大腿，兩案均准以警司警誡方式處理。

被告WKC在西九龍法院承認3項非法性交罪，被判勞教中心。（資料圖片）

官質疑校方操行標準

法官判刑時指，雖然辯方力陳被告在首次警誡後轉到新校，從此改過自新，並獲委任為總領袖生，新校亦知悉他曾涉風化案，但法官對此感到詫異，並指被告首次遭警誡後被舊校記過，他因而轉校，轉校不久又發生第二次警誡，卻能當上總領袖生。若辯方說法屬實，他實在不知道評核操行的標準該當為何。

缺乏守法意識需靠拘禁刑罰根治

法官又指，案發時被告與X年紀相若，表面上看來沒有加重嚴重性，被告應獲改過自新的機會，因此感化官亦建議法庭判處感化令。惟法官認為，感化官過於著重更生，似乎忽視了判刑應起阻嚇及震攝之效，被告缺乏守法意識，需靠拘禁式刑罰根治，否則確難相信他日後不會重犯。

自爆與太古城殘廁事主性交5次

對於辯方求情稱，被告干犯本案時沒有案底，法官反指正因案發後X未有即時報案，被告沒有得到應有的法律制裁，才會發生之後的太古城殘廁性交事件。懲教報告亦顯示，被告曾透露他與該案事主5次性交，而非控辯雙方所指只涉1次性交，以次數及頻密程度而言，絕對屬嚴重。

首次警誡後3個月又再犯事

法官續指，被告首度接受警誡的三個月後，又再發生酒店房非禮事件，當時他相約另一女童到酒店，然而酒店房需要預約，不像殘廁一樣能夠即興隨便進入，顯然被告當時是有計劃預謀，他過去接受的警誡亦起不到任何作用，其行徑也解釋了為何判處非拘禁式刑罰不適用。再者，就算辯方稱被告在第二次警誡後沒有再犯，也是因為他半年後已經被捕。

拘禁刑罰重建守法意識

法官特別提到，感化官建議被告遵守的感化條件過於寬鬆，其中要求被告守宵禁令這一條件沒有作用，被告犯案並非因為深夜流連，舉例來說太古城商場早於晚上10時關閉，相信被告亦非於深夜在該處與人非法性交。綜合而言，法官認為拘禁式刑罰可協助被告重建守法意識，以及糾正其已可能扭曲的性觀念，考慮到感化官同時評估被告適合進入勞教中心，決定判處勞教中心令。

沒戴安全套性交兼要事主X口交

案情指，被告案發時14歲，與X為初中同學，二人曾於2019年拍拖一個月，後來被告退學。至2021年，X與被告曾經交往的傳聞四起，X向社工傾訴，透露她曾在被告家中與之性交，期間被告曾捉住其手腕，並在沒有戴安全套的情況下嘗試插入，又按住她的頭部要她口交。事件報警處理，被告及後被捕，並在警誡下，承認曾與X拍拖，二人先後3次性交，過程中他沒有戴安全套，亦沒有射精。

案件編號：DCCC 67/2023