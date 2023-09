社區主任一人演兩角騙2女性交　官斥扮識警隊高層嚴重　囚33月

社區主任涉一人分飾兩角,以假身份相約兩名女網友到酒店,然後假扮為男網友的朋友到場,以不同理由迫女網友性交。其中一名女網友拒絕就範,而另一女網友則兩度和社區主任性交。社區主任早前被裁定以威脅手段促致他人作非法的性行為等3罪罪成,案件今(28日)在區域法院判刑。法官指案情嚴重,被告兩次以相類手法犯案,又向其中一名事主稱認識警隊高層,最終判被告入獄2年9個月。



被告黃煒龍(21歲,社區主任),被裁定1項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪成,涉及案發時26歲的事主X。他另被裁定2項以威脅手段促致他人作非法的性行為罪成,涉及案發時26歲的事主Y。

被告黃煒龍被裁定以威脅促玫他人作非法性行為罪成,被判入獄2年9個月。(被告IG圖片)

律師求情指人誰無過

辯方求情指被告案發時19歲,較兩名事主年輕,又指「人誰無過」,被告已知錯,並呈上多封求情信,被告的父母指被告本質不壞和純品;女友亦已原諒被告並替他撰寫求情信,被告亦獲得區議員替他撰寫求情信。

曾向事主Y提及識警隊高層

法官判刑時間指,本案嚴重之處在於被告兩次以相同手法犯案,一人分飾兩角,期間向事主Y提及認識警隊高層。考慮到被告沒有案底,審訊時承認大部份案情,就三罪判囚2年9個月。

以慶生為名誘事主X到酒店

事主X早前供稱,她於2021年8月透過Heymandi認識自稱為「黃子豪」的男子,兩人後來轉至Telegram聊天。及至9月19日,X應邀請到酒店為被朋友爽約「黃」慶生,先行登記入住。被告隨後突然出現在房間,自稱同受「黃」邀請為其慶生。兩人交談間,被告形容「黃」為人奇怪、小氣,又透露「黃」認識他的前女友,因而有他與前女友的性愛片段。約30分鐘後,「黃」發訊息質疑X在說自己壞話,又自言入侵了她的手機,威脅X與被告性交,並稱:「You sex with him, He leaves, I come to play with you」,否則就會將其個人資料在網上公開。

向X稱「黃」有黑社會背景

X之後向被告透露威脅事件,被告表現得十分震驚,指性愛片段不能公開,多次提議聽從「黃」指示,又指「黃」有黑社會背景。X聽罷指她絕不會性交,其後一度離開酒店,但途中因再收到黃的威脅訊息而截返。留在酒店的被告見狀再要求與X性交,自言「輸唔起」,更提出支付X金錢。「黃」此時向X發出最後通碟,惟X仍然拒絕,最後於翌日凌晨決定回家。

同樣手法誘騙事主Y

被告於同年11月再故技重施,自稱為「William Wong」在通訊程式Telegram與另一事主Y聊天,同樣以朋友爽約為由約Y到酒店慶生。Y同月6日自行登記入酒店房後,被告突然進入,並自稱是William認識了5年的朋友。Y感到十分震驚,並發訊息質問William指為何不預先告訴她有其他人會到場。

向Y稱罰你地搞野

其後於接近凌晨1時,Y向William表示可能會離開,William則把Y的自拍照、被告與他人的性愛片段發送給Y,稱:「唔好做令到你地會後悔既事」,又指Y與被告「咁鍾意講咸野」,故「罰你地搞野」。Y感到害怕,覺得自己做什麼對方都知,故向被告提議報警。被告卻指報警也沒有用,因為William識警方高層。

Y性交完畢被質疑點會咁快

Y後來在不情願地與被告發生第一次性關係,並在15分鐘完事後通知William。但William 聞言質疑「點會咁快」,Y則表示她沒有心情。William 回覆指Y不需要有心情,只需要聽他的話,因為他是Y的主人。Y只好與被告假扮性交並發出聲音,隨即因到疲倦而背對著被告睡著。直到William清晨再發訊息予Y,若Y再不就範,就將其個人資料放上網。Y遂與被告第二度性交,期間被告有揸她的胸部及讚她身材好。

Y形容被告身體很誠實

William後來欲再強逼Y,但Y因急著要上班而未有理會,同日稍後時間到警署報警。Y作供是形容被告性交的狀況是:「口裏說不,但身體很誠實。」又指他是在「想與唔想之間」、「又卻步又保留咁」。

案件編號:DCCC 628/ 2022