東主涉姦已婚女文員　陪審團裁罪名不成立　但曾未依期歸押囚2月

物流公司東主三年前再聘用一名女員工，惟女員工返工第三天，東主疑向女方稱之前已對她有感覺，要求女方做他的女友，又拿出一疊現金叫對方「用住先」，女員工卻以二人均已婚並有子女為由拒絕。惟東主涉支開公司的男同事，然後強姦女文員。東主否認指控罪受審，辯方指案發時東主和女員工飲酒，兩人親吻並有親密行為，惟女方突要求打理公司的財政等，遭東主拒絕。陪審團經退庭商議，今(4日)在高等法院裁決，5男2女組成的陪審團，經約4小時退庭商議，一致裁定被告強姦罪不成立。



被告在審訊前承認未依期歸押逾1年，被判囚2個月。



被告俞志雄，44歲。他被控於2020年3月28日，在上水文錦渡路一間物流公司強姦當時24歲的女子X，被裁定罪名不成立。

前年曾因未上庭應訊被控

被告審訊前承認1項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押罪︳指於2021年9月21日，身為獲淮保釋的人，無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押。

辯方今求情時指，X作供稱被告已婚，但其實被告和女友沒有結婚，但兩人育有一子一女。被告為處理家中事務和涉案物流公司結業，才未有依期應訊。他於2022年11月自首，至今已被還柙約10個月。法官考慮其犯案對警方造成不便，其後亦自首，決定就該罪判被告入獄2個月。

被告俞志雄否認強姦女文員，在高等法院受審。（資料圖片）

事主X曾離職再重回被告公司工作

現年27歲的X早前作供，透露案發前數年曾在涉案的物流公司工作，當時的工作地點在荃灣。至2020年時，她致電被告，問舊公司有否招聘員工，她最終獲聘用為文員，同年3月26日開始工作。

被告與同事飲酒聊天叫X加入

她續指，於案發日中午時分到公司的休息室，見被告和另一男同事正飲酒聊天。被告叫X從雪櫃取出啤酒，她依言並坐下一同聊天。期間兩名司機帶同外賣到公司，眾人便一起用膳。

向X出示一疊現金叫用住先

兩司機和男同事一度因有工作要處理，離開休息室，只餘下被告和X。被告此時稱，X在荃灣工作時，他已對她有感覺，問X可否做其女友，又指公司將有新的計劃，他會把公司的財政交予對方打理。被告又取出一疊現金，著X：「拎去用住先。」X回應指，雙方都已婚並有子女，拒絕成為被告的女友。

著男同事去洗車乘機摸X胸及私處

後來男同事回到休息室，繼續聊天。被告之後問該男同事是否要洗車，男同事因此離開公司。被告開始隔著衣物摸X的胸和私處，X拉開被告的手，亦有叫：「唔好。」被告亦停手。她稱要上廁所，離開後即致電男同事，問他何時回來。

男同事回來又被叫去吸塵

X和男同事之後陸續回到休息室，被告再問男同事是否需到車輛吸塵。被告待男同事再次離開後，便伸手入X的上衣摸胸，繼而解開她的牛仔褲鈕扣，伸手入褲內摸她的私處，X試圖拉開被告的手並說：「你快啲攞番隻手出嚟。」被告卻拉低她的褲子，並把她強姦。

X指性侵後，被告致電男同事回公司。男同事其後開車載她到港鐵站，X當晚把事件告知一名女性友人，事件報警。

辯方指X要求管公司財政

辯方卻指案發時X和被告飲酒，X並主動把手放在被告大腿。兩人之後接吻，被告摸X的胸和私處，但X表示看上一個價值3、4萬元的袋，被告隨即停止，氣氛變得尷尬。男同事因清潔車輛再離開休息室，被告和X再接吻。他繼而摸X私處，X提出不再擔任文員，改為打理公司的財政，遭被告拒絕。辯方指，被告和X在案發時沒有性交。X一概否認。

案件編號：HCCC40/2021