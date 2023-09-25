東主涉姦女職員　拎一疊現金着使住先　事主稱大家有家室婉拒被姦

物流公司東主疫情期間應一名前女員工的查詢後，再聘用她當文員，惟女員工返工第三天，東主疑向女方稱之前已對她有感覺，要求女方做他的女友，又拿出一疊現金叫女員工「用住先」，女員工卻以二人均已婚並有子女為由拒絕，惟東主期後指示在場的男同事離開，然後涉嫌在休息室內把女文員強姦。東主否認指控，案件今(25日)在高等法院開審。



被告俞志雄，44歲，否認一項強姦罪，指他於2020年3月28日，在上水文錦渡路一間物流公司，強姦女子X。

事主X疫情下失業聯絡舊僱主

女事主X(現年27歲)透過視像系統作供，她透露之前曾在涉案的物流公司工作，當時的工作地點在荃灣。至2020年時，她因疫情而失業，遂致電被告，問舊公司有否招聘員工。她最終被告的公司聘用為文員，同年3月26日開始工作。

被告叫X取啤酒一同聊天

女事主X上班時，她中午時分到公司的休息室，見被告和另一男同事在飲酒聊天，被告叫她從雪櫃取出啤酒，並邀她坐下一同聊天。期間兩名司機亦帶同外賣到公司，眾人便一起用膳。

取出一疊現金叫X用住先

兩司機和男同事一度因有工作需要而離開休息室，只餘下被告和X二人，被告此時對X說，公司仍在荃灣工作時，他已對X有感覺，問X可否做其女友，又指公司將有新的計劃，他會把公司的財政交予X打理。被告又取出一疊現金，著X：「拎去用住先。」X回應指，雙方都已婚並有子女，拒絕成為被告的女友。

問男同事是否要洗車

後來有男同事回到休息室，並與被告等人繼續聊天。被告之後問該男同事是否要洗車，男同事因而離開了休息室。X指被告便開始「手多多」，隔著衣物摸她的胸和私處。X曾拉開被告的手，亦有叫：「唔好。」被告亦停手。她藉詞要上廁所，離開後即致電男同事，問他何時回來。

男同事洗車後又被叫去吸塵

X和男同事之後先後回到休息室，被告再著男同事到車輛吸塵。被告待男同事再次離開後，便伸手入X的上衣摸胸，繼而解開她的牛仔褲的鈕扣，並伸入摸她的私處，X試圖拉開被告的手並說：「你快啲攞番隻手出嚟。」被告卻拉低她的褲子，並把她強姦。

X指被告完事後致電男同事回公司，男同事返回後，X要求男同事載她到港鐵站。X當晚把事件告知一名女性友人和丈夫。

被告於2020年3月29日被捕。

案件編號：HCCC40/202