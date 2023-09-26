東主涉姦女職員　被指曾藉詞離開又折返　事主：無諗過佢會強姦我

物流公司東主涉強姦已婚女文員案續審，女事主X今（26日）在高等法院接受辯方律師盤問。律師質疑，事主X聲稱遭被告上下其手後，曾藉詞上廁所而離開休息室，質疑她為何就此離開公司，反而回到休息室，及後再次見到男同事被支開，亦沒有一同離開。事主解釋說：當時乜都諗唔到，又語帶激動說：「無諗過佢會強姦我架嘛。」



被告俞志雄，44歲。他被控於2020年3月28日，在上水文錦渡路一間物流公司強姦當時24歲的女子X。

被告俞志瘡否認一項強姦罪，在高等法院受審。

X曾藉詞上廁所離開休息室

女事主X今繼續透過視像糸統作供，辯方律師盤問時稱，X昨供稱當日她與被告及一名男同事在休息室，被告先叫男同事去洗車，她當時並不覺得被告是支開該同事。直至該男同事回來後，被告又叫他去為車輛吸塵，她才有此看法。辯方遂問，根據X的說法，她在該男同事被第一次被支開後，遭被告隔衣摸胸和私處後，她並對此感到反感，並曾藉詞上廁所及離開休息室，質疑X為何之後仍返回休息室。

男同事仍未返回仍入休息室

X解釋，她離開休息室後，曾致電被支走的男同事，該男同事稱很快會回來。此外，她遭被告非禮時，曾叫被告停手，對方亦沒有撫她。惟辯方質疑X離開了休息室為何不離開或報警，且當時男同事仍未回來，認為她沒有理由返回休息室，X說她當時「乜都諗唔到」，反問：「係咪所有受害者識得走？」

X強調當時咩都諗唔到

辯方見X哭泣問她是否要休息，X稱可繼續作供。辯方繼問，被告第二次叫男同事離開時，為何她不藉機亦一同離開，X略帶激動回應：「無諗過佢（被告）強姦我架麻。」她又再指稱當時「咩都諗唔到」。

辯方便向X指出，男同事當晚要用車接戴他人，故被告批准他前往洗車。X稱沒有聽到此事。

案件編號：HCCC40/2021