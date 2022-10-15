傅家俊冀大師賽推桌球「行快少少」　盼政府看到價值保留體院A級

在香港世界桌球大師賽打出147度的傅家俊（Marco），短短4日賽事讓香港掀起桌球熱潮。傅家俊周六（15日）出席公開活動時表示，縱然不捨夢幻般的大師賽周末仍要前行，盼能推動桌球「行快少少」，並藉此令政府和體院保留桌球在A級精英項目。



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傅家俊在主場打出個人職業生涯第五次147闖入決賽，吸引逾8000名球迷入場，創下桌球比賽最多現場觀眾的世界紀錄。最終奪得亞軍的他今日（15日）以兒童桌球禮儀班顧問身分，出席個人開設的第三間桌球學校分校開幕禮。

傅家俊出席個人開設的第三間桌球學校分校開幕禮。（葉詩敏攝）

位於商場內的荃灣分校，不同於前兩間分校般在商廈內，桌球教室在商場樓層末端的玻璃房中，傅家俊表示開放空間有助推廣：「經過大師賽後，香港不少平時沒有留意桌球的人，也對這運動加深了認識。桌球大家都認識，但未必知道有兒童桌球，所以這裏也可以有推廣作用。」

相隔一周，重提在短短4日大師賽中掀起了本地桌球熱潮，傅家俊坦言感受到市民對桌球的喜愛，「原來桌球是可以那麼好看，好多人都這樣跟我說，支持我當然開心，但支持桌球是最緊要。因為運動員始終有生涯完結的一天，但桌球永遠都在，他們對桌球加深認識，對我來說是比較有滿足感。」

傅家俊坦言沒想到大師賽會有那麼大回響。（葉詩敏攝）

大師賽結束後感失落

傅家俊不諱言對大師賽的成功感驚喜，除因很難得在疫情下成功在港舉辦大師賽，「又冇咩可能咁多人入場之下，有那麼多人入場觀賽；自己又在沒期望下反而有突破，好似夢想成真，不太真實。」

他坦言在大師賽結束後有點失落感，「不只是我，台前幕後工作人員都忙了很久，自己都特登為這次比賽備戰，希望能在主場交出好表現。因此對我來說，這不是幾日的賽事，是幾個月的賽事，結束後就好似別人做完演唱會、舞台劇般，有少少失落。」惟他已收拾心情，帶着信心準備月尾出發征戰英國公開賽和德國公開賽。

傅家俊在主場的大師賽打出「147」，讓香港掀起桌球熱潮，出席活動時吸引不少途人圍觀拍照。（葉詩敏攝）

讓大師賽的成功更有意義

「如果真要講目標，不是要做到什麼成績而是想享受這個旅程。因為之前水平在較低位置，面對強敵成日都覺得未打已經輸，但現在狀態有少少起色，希望可以再上、發揮到水平。」傅家俊直言大師賽的突破帶來更大動力，希望能提升表現讓該賽對自己帶來更大意義。

除了讓大師賽的「夢幻之旅」延續下去，傅家俊期望桌球運動能「行快少少」。

傅家俊竭力培訓下一代。（葉詩敏攝）

過往英國已探討過，將桌球世錦賽從容納980人的克魯西布劇院搬到更大場館舉行，今次紅館逾8000名球迷入場，創下桌球比賽最多現場觀眾的世界紀錄，傅家俊坦言桌球發展需要加快步伐，「自己覺得桌球那麼多年都是落後於其他運動的發展，高爾夫球、網球已到了另一層次，但桌球仍停留在幾十年前，像是衣着、比賽規模、認受性各方面都較慢。雖然我都好滿意現況，仍希望桌球行得快少少。」

此外，他亦提到，希望政府能在今次大師賽的壯舉中，看到香港桌球的價值，把這項運動保留在香港體育學院A級精英項目。「年輕球手有天份但欠機會，對他們將來好有信心，因此桌球保留體院A級精英項目好關鍵，不然發展只會更差。」他續說：「經過今次比賽，大家都話精英化、盛事代和普及化，我們都已經做齊，政府官員都聰明的，希望他們看到桌球的價值，值不值得花資源在這項運動。」

在2009年起成為香港體育學院A級精英項目的桌球，因在2010年至2030年內未能最少參與3屆亞運（被剔除）或奧運，將於明年4月被政府降至B級精英項目，資助金額最多或會損失8成。