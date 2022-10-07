香港桌球大師賽︱吳安儀夢寐以求　千計球迷紅館見證首戰奧蘇利雲

與「火箭」首次交鋒，就是在偌大的紅磡體育館。

香港桌球大師賽8強壓軸一戰，吳安儀將鬥夢寐以求的對手——奧蘇利雲，這名香港「四眼Cue后」今晚（7日）就會知道「夢幻對碰」是什麼感覺！



「香港桌球大師賽2022」一連4日在紅館上演，世界頂級好手雲集，加上兩大本港兩大球手傳家俊及吳安儀，香港一眾球迷有福了。

吳安儀鬥奧蘇利雲彌補遺憾 傅家俊為一件事驕傲

今次賽事8強最矚目一戰，必定是「四眼Cue后」吳安儀鬥「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）。吳安儀渴望與奧蘇交手，早已「恨到出面」，並在上季的冠軍聯賽（Championship League）被編入同一組，可惜因疫情關係，吳安儀決定退賽，好夢成空。

吳安儀終於可一嚐跟奧蘇利雲單對單的滋味。（袁志浩攝）

吳安儀今季出戰多個男子職業賽，偏偏就是無緣對碰，直至去年11月，兩人終於相約練波，「四眼Cue后」猶如變成「小Fans」。等了又等，二人首次單打正式交手，巧合地就在香港的紅館，彷彿冥冥之中自有主宰，對吳安儀而言來得更有意義。

疫情肆虐的3年間，在香港舉行的體壇盛事寥寥可數，香港桌球大師賽是疫情以來首個能夠在紅館一睹奧蘇利雲的風采，實屬難得。「火箭」今仗鬥吳安儀，更加難能可貴。大會特意將今場重頭戲放在星期五晚上，讓球迷可以無後顧之憂地欣賞賽事，成為「Friday Night」的最佳活動，尚餘少量門票，欲購就要從速。

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吳安儀如願與奧蘇利雲交流球技，並合照留念。（吳安儀Facebook截圖）

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