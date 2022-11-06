傅家俊專訪｜重新拼湊香港桌球傳奇　細說修煉25載的溫柔韌勁

香港桌球手傅家俊的「勁」，除了他在國際職業球壇站穩陣腳，拿過大大小小獎項，似乎更是「跨世代」——由1998打到2022，「神奇小子」早已成為「神奇爸爸」，直到近日在紅館打出「147」，每一個世代的香港人，對傅家俊都有一種屬於某個特定年代的解讀。

於我，他由一個電視熒幕裏「出色的香港桌球運動員」，成為活脫脫在紅館裏打出「滿分」147的香港人。現場震撼的歡呼聲，傅家俊捶胸口的「優雅式激動」，一切那麼有血有肉。

訪問當天，是我第二次見他真人（紅館那天第一次）。那天他由早上8點半開始，訪問接訪問連續應對不同媒體，在獲分配的大半小時裏，我按圖索驥，沿着腦海中對於他的拼圖，逐格逐格去問，重新拼湊「傅家俊」。



在紅館主場出戰，傅家俊依然保持冷靜。（資料圖片／梁鵬威攝）

拼圖1：傅家俊就是「神奇小子」？

基本上說起「神奇小子」這4個字，港人也會知道是傅家俊，這個暱稱由細聽到大，街知巷聞。就算是上月的桌球大師賽，介紹傅家俊時，前方也要加上「神奇小子」。這個稱號出處連Marco本人都不肯定，有一點可以肯定的是，Marco對這個稱號甚有意見。

「我不太喜歡這個稱呼，感覺很奇怪，其他運動不會有這種暱稱，就如費達拿一樣，他不會有花名！但偏偏桌球的文化就是這樣，好像停留在80年代一樣，我認為花名令桌球運動Downgrade（降格）。更何況都叫了十幾年，現時我都不再『小子』，而是『人父』了。」

在港人眼中，Marco就是神奇；但早已放眼世界的他，卻是不以為然：「可能因為香港是彈丸之地，未必能夠出產太多世界級運動員，只要有一點點成績，便很容易變成各界焦點。不過，世界好大，我只是好普通，比我好的球手大有人在，我也不是如此『神奇』。」

近年開桌球學校不是為了什麼光環，Marco只是以自己的力量推廣桌球。在他角度，別人對他的看法，他根本不介意，他更重視別人如何看待桌球運動。

「我從來都不太介意別人對我的看法，你可以話我『渣』，畢竟是公眾人物，一定有人不喜歡，我對此沒有所謂。反而桌球運動整體的印象更重要，因為傅家俊不會永遠存在，將來必定有人可以取代我，但桌球一直都會存在，如果有人說桌球不好，我會更介意。」

「叫了十幾年，現時我都不再『小子』，而是『人父』了。」（陳葦慈攝）

拼圖2：改變香港桌球形象的球手

相信大家也曾去過俗稱「波樓」的桌球室，桌球室在香港8﹑90年代盛極一時，是港人消遣的好地方，然而許多波樓「烏煙瘴氣」的形象彷彿揮之不去，加上電影老是成為電影中的打鬥場地，令公眾對波樓的印象總是偏向負面。

傅家俊的出現，卻一改大眾對桌球的觀感——原來桌球本來是一項「官仔骨骨」、充滿禮儀的運動呀。

「當我轉打職業時，當然沒有想過可以改變桌球（在香港）的印象，我只是做好本份，原來這件事對整個運動都有正面影響，我也十分高興。事實上，我不覺得（改變桌球印象）是我的功勞，當年桌球室的印象已經愈來愈好，只是我當時剛好轉全職，又恰巧有成績，才把功勞歸功於我，這只是事有湊巧。」他謙遜地道，也許這樣的態度，也在無形中改變了香港人對桌球的印象吧。

（陳葦慈攝）

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拼圖3：世界級？他卻不認同

要數桌球手，傅家俊在港人腦海中，相信也是數一數二出現的名字。無他，傅家俊多年在大小賽事獲獎無數，是新聞常客，大家自然把他視為「世界級」球手。

「級數永遠都存在，很高興看到Marco回歸。」大師賽決賽後，奧蘇利雲如此說道。出自奧蘇口中，此話更有份量，然而對這番話，傅家俊如常的有保留，客氣地感謝老對手外，仍笑言：「級數不可幫你贏波，但狀態可以」。

那麼傅家俊又是否視自己為世界級？Marco謙稱自己不是，卻自有一套對世界級的定義。「不是世界排名高就等於世界級，我對世界級的要求甚高，至少要贏過世錦賽﹑大師賽（The Masters）及全英賽等大滿貫才算得上。」

縱然對外界讚美有保留，在港人眼中，傅家俊就代表「世界級」及「神奇」。（陳葦慈攝）

拼圖4：連結廿年前後的「紅館147」

傅家俊多年的「強」，從成績方面早以證明，但少有讓港人親眼目睹，正如Marco本人所說：「我每次在香港比賽發揮都一般」。然而，他今年10月在紅館出戰香港大師賽，在現場觀眾面前打出147，那種現場的震撼，是任何相隔半個地球的新聞報道都難以比擬，當日，「傅家俊」這名字全城熱論。

147度如何煉成？以白波先打紅波，再打黑波，這個過程重覆15次，加上逐一擊破的顏色波，就是完美清枱的147度。官方紀錄中，「147」在正式賽事中只出現過180次，其中5次正是來自傅家俊。

說起這次完美清枱，傅家俊依然有餘韻，直言是誤中副車，「其實由頭到底沒有想過147，當時只想超分（編按：所得分數比枱面剩餘的分數多），但逐漸發現好似有機會，結果把握機會清枱。」

傅家俊1998年首戰職業賽，抱着「朝聖」的心態出戰格蘭披治桌球賽，豈料爆冷淘汰奧蘇利雲，最終奪得亞軍，其後曾經殺入全英賽決賽及世錦賽4強，世界排名一度登上第5，加上亞運的3面金牌，每個成就也是生涯的高位，今次在紅館的經驗也是其中之一，但他認為不代表什麼。

「大師賽打得好不代表往後所有賽事也打得好，我生涯試過太多次，我不會再中招。即使打出147，但技術依然未夠，連我太太也告訴我：『以前啲147好過今次！』試問我又怎會不知道，太多位置可以改進。」

大師賽後，傅家俊承認是生涯高位之一。（陳葦慈攝）

拼圖5：突然來襲的眼疾

當你有成績，雄心壯志的時候，當然趁機再上一層樓，但偏偏在這時候遇上傷病，你又會如何自處？

2017年，傅家俊登上職業生涯最高的第5位。在英國出戰期間，有一日左眼突出現百多粒黑點，返港後檢查，發現是左眼視網膜退化，Marco立即接受手術。在生涯高位遇上傷病，是否命運向他開玩笑？然而，Marco的想法正面得多。

「當時我當放假！就算當時在世界排名前5，成績雖好，但經常離家四出征戰，身心俱疲，好想休息，卻又沒有理由突然放假，眼疾的出現令我順理成章可以休息一下。」

受眼疾及疫情夾擊，傅家俊坦言曾經萌生退意。（資料圖片／梁鵬威攝）

就算遇上眼疾，傅家俊也可換個角度面對；萬料不到的是疫情隨之來襲，Marco因各種原因未能參賽，病假變成悠長假期。久疏戰陣，重拾球棒，似乎回不了以往的水平，難免灰心，Marco也曾經萌生退意。

「只有自己最清楚自己的水平，與高峰日子差太遠，這些不是心態可以彌補的，技術停滯不前只會陷入惡性循環。加上一下子停了3﹑4年，到了我這個年紀，坦白說沒有幾多個3﹑4年，所以我已打定輸數，可能桌球生涯要結束了，就算未完都接近尾聲。」

世事就如桌球枱般千變萬化，以為離退役不遠矣，傅家俊在大師賽反彈，向自己及世人證明自己依然有力在世界舞台角逐，同時變成他繼續征戰的動力。「職業生涯還有不少目標未達到，世界排名最高第5﹑大賽又未贏過，這些目標令我繼續下去，我相信自己可以。」

從Marco口中說出，縱然平淡，但堅定有力，與場上的他一樣。

眼疾突然來襲，傅家俊換個角度面對。（資料圖片）

拼圖6：「桌球」大於「傅家俊」

傅家俊對「神奇小子」這稱號「耍手擰頭」，倘若要向新一代介紹自己，他又會怎樣做？即使Marco沒有明言，但他更希望成為香港桌球的推手。

「在香港，我們經常標榜『香港運動員』；在外國，我除了代表香港外，也是代表桌球整個運動。做桌球手也有社會責任，要向大眾推廣桌球，我至少要在香港做到。」故此，傅家俊近年設立桌球學校，希望向小朋友推廣桌球，因為其中可以學到專注力﹑自信﹑部署及判斷力等畢生受用的能力，但強調不是要培育下一個「傅家俊」。

「（培育下個傅家俊）不是我的目標，桌球手要有自己的性格，要做自己，要做一個比我更好的球手，不要活在別人的影子，加上超越我的成就不難，只要有天份，加上有支持就可以了。」

傅家俊近年設立桌球學校，向小朋友推廣桌球運動。（葉詩敏攝）

與Marco交流約大半小時，整個訪問的過程流暢地完成，Marco不是那種愛說「搶耳Bite」的運動員，但細味之下，就感受到他無論面對挫敗、逆境、甚至高峰的泰然。當他說到世界排名急跌時，會以「與近期的恒指一樣」，以骨子裏的幽默感，平常心看待世界——那是一種不慍不火、溫柔的韌勁，也是他在桌球壇屹立廿五載的修為。

在香港人心中，傅家俊絕對是世界級。（梁鵬威攝）

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