尹兆堅立法會上抗爭　被裁藐視罪成囚7周　尹今放棄上訴

民主派多名議員被指於2018至2020年間，多次在立法會會議上拉布或抗爭，包括2018年「一地兩檢」會議，及2020年「內會風波」致兩派衝突等，多人被控《立法會權力及特權條例》。其中民主黨的尹兆堅早前承認妨礙立法會人員和藐視共三罪，被判囚7周。他就判刑提出上訴，案件今（5日）在高等法院處理時，尹放棄上訴。



民主黨的尹兆堅就立法會上拉布的罪名放棄上訴。尹仍就初選案需還柙。(資料圖片)

尹上庭確認放棄上訴

法官在庭上稱，昨收到尹兆堅的通知書，指他不會上訴。法官今向尹確認是否放棄上訴，沒有律師代表的尹回應：「正確，法官閣下。」法官指，因尹放棄上訴，正式駁回上訴。

法官又指，原審裁判官在本案批准尹保釋等候上訴，因此程序上需撤銷尹的這項保釋，但尹仍因涉初選案正須被還押。

尹的控罪涉及3次會議

尹兆堅承認1項妨礙立法會人員罪，和兩項藐視罪。首案涉及2018年審議高鐵「一地兩檢」條例草案，當時林卓廷被保安帶走，尹兆堅從後環抱林，以阻止他被移走，但不果。

次案則為2020年5月內務委員會兩派議員衝突事件，當時尹手持標語牌，多次猛烈衝擊保安組成的防線。

至於另一事件則為2020年10月，尹在環境事務委員會選主席期間疑調換選票。

案件編號：HCMA18-30/2023