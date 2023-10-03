夜繽紛｜灣仔西環海濱夜市第二輪周五開始　發展局提留意颱風影響

海濱夜市灣仔「海濱藝遊坊」首輪夜市剛結束，第二輪夜市將於本周五（6日）起一連三個星期的周五、周六及周日展開第二輪夜市，至直至本月23日重陽節；西環「堅農夜市」則會在本周五起化身「環保生活 + 二手市集」，延續夜市活動。



發展局提醒，本周末的天氣可能受颱風影響，視乎天氣情況，有可能調整活動、縮短或取消。如有最新安排，當局會另行公布。



▼三個海濱夜市未來活動▼



不設無人機表演 重陽節最後一夜

灣仔「海濱藝遊坊」將於於本周起一連三個星期的周五、周六及周日，即10月6日至8日、10月13日至15日、及10月20日至23日展開第二輪夜市，23日為重陽節假期。

第二輪夜市的場館開放時間為下午3時至午夜12時，美食區建議營業時間為下午6時至晚上11時，時間與首輪夜市相同。惟第二輪夜市將不設無人機表演。

「海濱藝遊坊」第二階段

地點：灣仔海濱水上運動及康樂主題區

日期：10月6日至8日，10月13日至15日，10月20日至23日

場館開放時間：下午3:00至晚上12:00

美食區建議時間：下午6:00至晚上11:00

*第二階段將不設無人機表演



▼10月2日 灣仔海濱夜市首輪最後一夜▼



+ 10

西環堅農夜市也會在本月至11月的周五至周日，舉行不同的專題夜市活動，打頭陣為「環保生活 + 二手市集」，之後有「青年文創 + Cosplay」、「萬聖節 + Cosplay」、「寵物世界」及「玩意玩樂」。10月13至15日不設活動。

堅農夜市 • 環保生活 + 二手市集

地點：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

日期：10月6日至8日

場館開放時間：下午3:00-晚上11:00



此外，觀塘海濱花園發現號03也會於本月底「復活」，在27至28日辦「萬聖節寵物之夜」。

▼10月2日 西環海濱夜市最後一夜▼

