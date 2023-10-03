夜繽紛｜維園綵燈會中秋吸逾20萬人次　10.1太空館參觀人次創新高

政府推出「香港夜繽紛」，其中康樂及文化事務署在中秋節和國慶日長假期已舉行多個活動。康文署指，維園綵燈會在中秋及追月夜兩晚，到訪人數逾20萬人次。在國慶當日，太空館參觀人次達1.1萬，創單日歷史新高，鄰近的藝術館參觀人次亦逾1.9萬人次，打破2019年重開以來的單日入場人次紀錄。



▼10月1日 國慶煙花匯演▼



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康文署指，在維園舉行的綵燈會在中秋節及追月夜兩晚（9月29至30日）共錄得超過20萬人次到訪，於維園搭建的大戲棚粵劇演出全場爆滿。而維園綵燈會自9月23日開放以來，累計到訪人數逾30萬人次。

▼9月29日 中秋節維園賞月夜▼



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至於香港藝術館、太空館及科學館，在9月29日至10月2日這四日，共錄得超過12.5萬人次參觀。在10月1日、國慶當日，太空館參觀人次更達1.1萬，創單日歷史新高，鄰近的藝術館參觀人次亦逾1.9萬人次，打破2019年重開以來的單日入場人次紀錄。

康文署也提到，國慶日免費開放轄下多項收費康樂設施，有超過14萬使用。康文署在36間體育館為亞運而設的「亞運直播區」，在9月30日至10月2日期間，一共有超過1.3萬人次到場觀賞賽事。自9月23日亞運開幕起，則共有逾3.5萬人次到「亞運直播區」觀賞賽事。

▼10月2日 灣仔海濱夜市首輪最後一夜▼

