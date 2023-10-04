夜繽紛｜民建聯反對觀塘長期辦海濱夜市：應提供多元活力休憩空間

「香港夜繽紛」活動之一是在觀塘海濱舉辦夜市，工聯會立法會議員鄧家彪早前建議觀塘海濱長期設市集。民建聯立法會議員顏汶羽指，海濱應該讓市民有多元活力的休憩空間，市集只是其中一個選項，不同意海濱永久設市集。



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顏汶羽：不同意觀塘海濱永久設市集

顏汶羽今天（4日）出席民建聯九龍東新集體運輸系統意見調查發布會時，被問到觀塘海濱長期舉辦夜市的提議，他說政府要考慮海濱定位，維港兩岸的海濱有自己特色，有各自的客群，例如中環、灣仔、銅鑼灣海濱以旅客為主，觀塘海濱以居民為主，要按定位判斷是否適合長期在海濱辦活動。

顏汶羽說海濱應該讓市民有多元活力的休憩空間，市集只是其中一個選項，不同意海濱永久設市集。顏汶羽續指雖然首階段所有市集都在海濱，但要參考今次經驗思考之後是否只在海濱設立，他希望政府考慮交通方便的地方，透過市集帶動周邊經濟。

海濱事務委員會委員、觀塘區議會主席柯創盛指，夜市吸引到人流，帶動海濱發展，至否海濱活動是否持續，最大考慮因素是如何做好多方面的宣傳和適時檢討。

民建聯10月4日舉行九龍東新集體運輸系統意見調查發布會。（李宇婷攝）

民建聯倡觀塘碼頭綜合發展

觀塘除了辦夜市，發展局去年提出「觀塘行動區」計劃，擬拆卸觀塘碼頭廣場公園及重置巴士總站，碼頭旁邊的觀塘汽車渡輪碼頭及危險品車輛等候處，將騰出土地作商業設施發展，料可提供八萬平方米樓面面積。民建聯希望藉著重置觀塘碼頭及多元綜合發展契機，善用該區優越臨海地段，興建不同類型的公共運輸交匯處，同時發展泊車轉乘站，方便居民前往啟德一帶。

民建聯建議局方設計時，可參考裕民坊公共運輸交匯處模式，採用「人車分隔」概念，配合智慧城市發展。同時，建議公共運輸交匯處設計為綜合發展區商業用地，集公共交通及商業用途於一身，例如地下興建公共運輸交匯處，上層發展成商場及商業項目。